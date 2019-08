Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu a aprobat, in ședința de joi, prima rectificare bugetara din acest an. Masurile au starnit critici vehemente din partea opoziției. Dar au primit aviz favorabil, cu unele observații, din partea Consiliului Fiscal.

- Guvernul va adopta rectificarea bugetara in sedinta de luni, a dat asigurari ministrul de Finante Eugen Teodorovici. Si tot el a promis ca proiectul va fi pus in dezbatere publica pe site "astazi (miercuri - n.red.), hai sa spun cel tarziu poate maine (joi - n.red.) dimineata la prima ora".

- Premierul Viorica Dancila a transmis joi ca prin rectificarea bugetara nu se vor taia veniturile populației.„Vreau sa fie tuturor foarte clar ca, prin actuala rectificare bugetara, Guvernul nu va taia veniturile romanilor. Am luat in calcul mai multe masuri pe care sa le includem in aceasta…

- Un simplu cetatean, participant Start-Up Nation 2018, scrisoare deschisa catre ministrul IMM și Ștefan Radu Opres. De cateva zile se invarte in mediul online zvonul ca Guvernul la rectificare se va opri cu finantarea la mult sub 10.000 de firme cum a promis si cum este in ordonanta, iar proiectele…

- ALDE nu este de acord cu reducerea sumelor de la investitii si cu reducerea sumelor de la ministere de baza - transporturi, educatie sau sanatate, informeaza formatiunea politica in urma sedintei coalitiei de guvernare. "In cadrul sedintei coalitiei de guvernare din aceasta dimineata, presedintele ALDE,…

- Executivul ar putea aproba rectificarea bugetara in prima saptamana din august. Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a explicat, astazi, ca nu mai este timp pentru ca aceasta sa fie adoptata la 31 iulie, asa cum era planificat, intrucat se asteapta mai intai acordurile Consiliului de Aparare a Tarii,…

- Șeful ALDE Calin Popescu Tariceanu a spus miercuri, dupa ce a fost validat candidat la prezidentiale, ca partidul pe care il conduce este nemultumit de functionarea coalitiei de guvernare.„Varujan Vosganian e unul din cei nemultumiti de modul in care decurg raporturile in coalitie. Sunt foarte…

- Guvernul datoreaza municipiului Sfantu Gheorghe aproape patru milioane de lei, respectiv banii nealocati pe primele trei luni din acest an, a declarat, joi, primarul Antal Arpad, la o zi dupa intalnirea avuta la Bucuresti cu premierul Viorica Dancila, care a promis reprezentantilor autoritatilor locale…