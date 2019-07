Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, miercuri, un proiect de hotarare care privește suplimentarea sumei folosite pentru exproprierea imobilelor care au mai ramas la lucrarile autostrazii Timișoara-Lugoj. Pe ordinea de zi se mai afla și un memorandum pentru susținerea financiara a construcției azilelor de batrani,…

- Guvernul se va reuni miercuri in sedinta, iar pe ordinea de zi figureaza exproprieri pentru calea ferata Brașov – Sighișoara, dar și alte proiecte privind infrastructura. Potrivit agendei Guvernului, Executivul va aproba declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata aflate pe…

- Ziarul Unirea Tren cu viteza de 160 km/h care va trece prin județul Alba – proiect de noi exproprieri pentru reabilitarea liniei de cale ferata Brașov-Simeria Tren cu viteza de 160 km/h care va trece prin județul Alba – proiect de noi exproprieri pentru reabilitarea liniei de cale ferata Brașov-Simeria…

- Executivul a adoptat, miercuri, modificari la OUG privind Codul administrativ. Astfel, autoritatile locale pot decide, prin hotarari de consiliu, utilizarea limbii minoritatilor in unitatile administrativ teritoriale si in cazul in care nu este atinsa ponderea de peste 20% de reprezentare De asemenea…

- Guvernul a aprobat, marti, o hotarare care prevede mentinerea si dezvoltarea programelor nationale existente si introducerea unor programe si activitati noi. Programele nationale de sanatate se vor derula pana la finalul anului 2019, fiind introduse si activitati pentru depistarea precoce a cancerului…

- Șoferul baut care a condus pe contrasens, pe autostrada Timișoara-Lugoj, și a provocat un accident in care au murit doi oameni și un copil de 5 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul de 43 de ani a fost dus la audieri la secția de Poliție din orașul Faget. In fața anchetatorilor, acesta…

- Traficul rutier pe tronsonul Timisoara-Lugoj al autostrazii A1 este blocat la kilometrul 480, dupa ce un TIR a lovit, marti, un parapet si au avut loc scurgeri de combustibil. Purtatorul de cuvant al ISU...

- Traficul rutier pe tronsonul Timisoara-Lugoj al autostrazii A1 este blocat, marți, la kilometrul 480, dupa ce un TIR a lovit un parapet si au avut loc scurgeri de combustibil. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, in urma incidentului nu s-au inregistrat victime, dar exista scurgeri…