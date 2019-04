Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul malaysian a declarat, miercuri, ca un iaht de lux cumparat cu bani furati din fondul de investitii 1MDB va fi vandut operatorului de cazinouri Genting Berhad pentru 126 milioane de dolari, la jumatate fata de pretul sau original, scrie Associated Press.

- Programul Rabla va beneficia in acest an de suma de 322 milioane de lei, ceea ce inseamna ca aproximativ 35.000 de persoane fizice si juridice vor putea sa achizitioneze o masina noua. "Vă informez că au fost adoptate de Guvern sumele pentru proiecte de interes de naţional. La Programul…

- Programul Rabla va beneficia in acest an de suma de 322 milioane de lei, ceea ce inseamna ca aproximativ 35.000 de persoane fizice si juridice vor putea sa achizitioneze o masina noua. "Va informez ca au fost adoptate de Guvern sumele pentru proiecte de interes de national. La Programul Rabla…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca este foarte importanta medicina de familie iar Guvernul va sustine cresterea procentajului alocat pentru medicii de familie printr-un imprumut de...

- O petitie pentru revocarea Articolului 50 si pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana a depasit patru milioane de semnaturi in mai putin de trei zile. Petitia a fost postata pe site-ul Parlamentului britanic. "Guvernul a sustinut in mod repetat ca iesirea din Uniunea Europeana este vointa…

- „Sunt și ministere care au primit mai puțin, cum ar fi Ministerul Energiei, caruia i s-a injumatațit bugetul, deși gestioneaza un sector strategic. Pe mine ma contrariaza bugetul extrem de mic alocat Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, doar 28 milioane lei”, a spus Remus Borza la DCNews.…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sambata, in discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a "constatat ca lui Iohannis ii e lene și sa vorbeasca", reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori in timpul discursului de la…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Piatra-Neamt, ca spera si crede ca a scazut coruptia din spitalele publice, dar ca mai exista cazuri punctuale. Reactia ministrului vine dupa ce patru medici ortopezi din Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt si singurul medic ortoped din…