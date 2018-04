Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, alocarea a 51.200.000 lei pentru dezinstitutionalizarea persoanelor adulte cu dizabilitati, in perioada 2018-2020, prin Programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati. "Programul de…

- „Acesta este adevarul. In cursul anului 2017, adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta acest program (de guvernare - n.r.) care, va spun sincer, nu a facut bine Romaniei“, a afirmat Viorica Dancila de la tribuna plenului Camerei Deputatilor. Iar aceasta nu a fost singura…

- Persoanele angajate in sistemul bugetar si care presteaza aceeasi munca, indiferent de institutia in care o fac, vor fi platite la fel in anul 2022, informeaza, marti, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Principiul egalitatii din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul…

- N-am fost atent, nu am timp, n-am cautat alt loc - si multe ale scuze au seferii care parcheaza pe locurile rezervate persoanelor cu dizabilitati. Dar incalca legea, așa ca justificarile lor nu i-au impiedicat pe polițiștii brașoveni sa ii amendeze.

- Nu mai e un secret pentru nimeni ca stresul orelor de varf, in care oamenii se grabesc sa ajunga la munca sau acasa, dupa serviciu, poate sa ne transforme in monștri. Mai ales intr-o capitala atat de aglomerata precum Londra.

- Lucrarile pentru reabilitarea Tribunalului Arad afecteaza persoanele cu dizabilitati. Acestea nu mai pot intra in institutie pe rampa special construita, ci sunt urcate cu elevatorul. Tribunalul Arad a fost inclus in Programul national de consolidare a infrastructurii instantelor de judecata aflate…

- Maine va fi lansat oficial Programul "Prima Casa". Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a anuntat ca deja se lucreaza la extinderea acestui proiect, astfel incat peste cateva luni de facilitați la procurarea unei locuinte sa se poata bucura mai ales angajatii din sistemul

- Google a conceput o opțiune extrem de utila persoanelor cu dizabilitați. Gigantul a adaugat optiunea „wheelchair accessible” in aplicatia Google Maps. Aceasta permite optimizarea rutelor de tranzit in zonele marilor orase, tinand cont de facilitatile oferite de mijloacele de transport in sprijinul persoanelor…

- Sala la de sport a Clubului Sportiv din Gura Humorului a gazduit pe 15 Martie 2018 un eveniment Special Olympics care a adus impreuna beneficiari (copii și tineri) din cadrul Serviciilor Multifuncționale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului, care in ultimele luni s-au antrenat in cel…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, astfel incat vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom…

- Familiile persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Stefan cel Mare” vor primi sprijin financiar din partea statului pentru eroismul de care a dat dovada membrii familiilor acestora. Guvernul a dat aviz pozitiv unui proiect de lege privind modificarea si completarea Legii…

- Stadionul Steaua, cea mai noua dintre cele patru arene incluse in programul EURO 2020, este si singurul care va fi demolat si reconstruit in totalitate in conditiile in care exista incertitudinea asupra unei constructii noi in Soseaua Stefan cel Mare pana la Campionatul European. In ciuda faptului…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și Programul de reparație periodica a drumurilor publice locale, comunale și strazi.

- Guvernul a aprobat astazi un set de masuri pentru pregatirea și participarea Romaniei ca invitata de onoare la Festivalul Internațional de Arta EUROPALIA 2019 și pentru desfașurarea Sezonului Cultural Romania-Franța 2018-2019, obiective asumate de Executiv prin Programul de Guvernare 2018-2020.Masurile…

- Avand in vedere modificarile legislative aparute, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, care ofera posibilitatea infiintarii si functionarii centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, ca structuri cu sau…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea intenționeaza sa depuna un proiect spre finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, in vederea restructurarii Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaționala Odobești și a dezvoltarii a șapte locuințe protejate…

- Presedintele PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, a declarat la finalul Conferintei extraordinare a organizatiei judetene, care a avut loc sambata, ca cei 140 de delegati care vor participa la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie isi vor exprima sustinerea fata de Guvern, programul de…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Prin acesta se finanteaza, practic, mai multe programe.…

- Guvernul pregatește o modificare a Codului Fiscal care prevede ca, incepand inca din 2018, impozitarea cladirilor nerezidențiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice va fi realizata exclusiv pe baza evaluarii valorii de piața. Fostul presedinte al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor…

- Deputatul USR Tudor Pop i-a cerut luni premierului Viorica Dancila sa isi tina promisiunile legate de sprijinul ferm si neconditionat pentru drepturile persoanelor cu dizabilitati. "Facem un apel la doamna Viorica Dancila sa isi respecte promisiunile si declaratiile facute in urma cu cateva zile…

- Programul de promovare a economiei „verzi” in Republica Moldova pentru anii 2018-2020, susținut de Guvernul de la Chișinau, prevede interzicerea automobilelor vechi și promovarea importului de mașini cu motor electric și hibride.

- Premierul Viorica Dancila iși cere scuze public pentru declarația privind persoanele cu autism. Primul ministru spune ca sprijin persoanele cu dizabilitați și ca guvernul pe care il conduce va lua masuri pentru imbunatațirea situației acestora. Premierul Viorica Dancila și-a cerut scuze public pentru…

- Modernizarea Fiscului a ramas in aer, iar programul implementat cu Banca Mondiala a fost oprit. Fostul ministru de finanțe Ionuț Mișa starnea o adevarata controversa la finele lunii ianuarie, dupa ce declara in Comisia Economica a Senatului ca Fiscul nu a cheltuit nici un leu pe sistemul IT in cadrul…

- Guvernul a aunțat joi ca a luat o serie de masuri pentru menținerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajații din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat. Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ordonanta de urgenta privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a anuntat Nelu Barbu, purtator…

- Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a afirmat…

- 'In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la angajat au reiesit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu…

- Guvernul va aproba joi, prin OUG, o serie de masuri pentru mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul lunii decembrie 2017 in cazul angajatilor din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a afirmat prim-ministrul…

- Asociatia ACCEPT si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) au anuntat, joi, ca implementeaza, in perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, un proiect cu finantare europeana intitulat „Parteneriat pentru egalitatea persoanelor LGBTI”, care are obiectivul de a creste capacitatea autoritatilor…

- Proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2018 al Administratiei Fondului pentru Mediu prevede „necesitatea asigurarii, din excedentul anilor precedenti, a sumei de 845.891 mii lei necesara restituirii taxei auto", in timp ce programele de stimulare a innoirii…

- Salariile persoanelor cu handicap grav sau accentuat scad de la 1 ianuarie cu aproape 7%, din cauza noilor prevederi fiscale din OUG 79/2017. Situația este similara cu cea a specialiștilor IT, despre care s-a tot vorbit in ultima vreme.Mai rau, efectele in cazul persoanelor cu handicap sunt…

- Pe parcursul anului 2017, magazinele SocialXChange din Sectorul 6 au primit ca donații peste trei tone de alimente neperisabile, zeci de mii de produse igienico-sanitare, rechizite, electronice și electrocasnice. Bunurile au fost oferite de personae fizice sau juridice, dornice sa ajute, care au ințeles…

- Guvernul actual, cel de-al treilea al PSD-ALDE, nu va finaliza nicio autostrada sau drum expres sau vreo legatura intermodala ori vreo centura ocolitoare: toate prioritatile cuprinse in ultimul program de guvernare au drept termen de finalizare ulterior anului 2020, adica dupa ce se vor fi consumat…

- „Formula de guvernare este gandita pentru a asigura controlul discreționar al lui Liviu Dragnea asupra Guvenului și a banilor publici. Nominalizarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru, fara sa o recomande nimic in afara de faptul ca nu ii va ieși din cuvant lui Liviu Dragnea este o…

- Tradare in interiorul aliantei de guvernamant PSD-ALDE. Se pare ca programul de guvernare nu este deloc unul conform cu realitatea, lucru ce a infuriat maxim un partener de guvernare. Reprezentantii UDMR au anuntat ca nu sunt tentati sa voteze Guvernul PSD-ALDE, asta pentru ca programul de guvernare…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- "Avem in vedere modernizarea legislatiei privind sistemului judiciar, astfel incat acesta sa fie asemanator cu cele din statele membre ale UE, impiedicand astfel aparitia exceselor sau abuzurilor din partea acestei puteri ale statului. Si in sistemul judiciar vom aplica aceleasi principii descrise…

- Grija pentru sanatate trebuie sa devina o prioritate pentru persoanele adulte. Stilul de viața pe care il adopta atunci cand trec de anii tinereții, controalele medicale regulate și informarea corecta asupra principalelor afecțiuni cu care se pot intersecta, contribuie decisiv la sanatatea oamenilor…

- Persoanele cercetate penal pot intra in Guvern, a anuntat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, potrivit stiripesurse.ro. Declaratia are la baza faptul ca DNA a solicitat la ICCJ redeschiderea unui dosar vechi de opt ani pentru Paul Stanescu, iar o decizie in acest sens va fi anunțata…

- "Vineri ne vom vedea la 11.00 pentru a adopta componenta cabinetului Dancila. Vineri va fi votata fiecare propunere in parte, iar CEx va analiza cu seriozitate si atentie nominalizarile", a declarat seful PSD, Liviu Dragnea. Liviu Dragnea a anuntat ca social democratii au discutat despre legea…

- Numarul persoanelor cu dizabilitati mintale si psihice aflate in comunitate in Romania era anul trecut de peste 200.000, potrivit datelor Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD), centralizate de Fundatia Estuar, care avertizeaza ca lipsa investitiilor in serviciile sociale…

- Deși vizita sa istorica pentru Romania era programata pentru astazi, premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat ca nu mai vine la Palatul Victoria. Decizia a venit in urma demisiei premierului Mihai Tudose, dar și din cauza faptului ca Paul Stanescu a fost refuzat de Klaus Iohannis.Programul…

- Executivul a aprobat astazi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesionala tehnica prin invațamantul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind invatamantul dual conform standardelor europene.

- Buzaul va avea o sala de sport destinata persoanelor cu dizabilitati. Capacitatea acesteia, dar si felul in care va fi utilata o face singura din tara la o asemenea dimensiune. Joi, in cadrul sedintei de consiliu judetean extraordinara, presedintele Petre Emanoil Neagu a multumit consilierilor pentru…

- Guvernul faciliteaza accesul la Programul "Prima casa" Foto: Arhiva Guvernul va aloca anul acesta doua miliarde de lei pentru Programul "Prima casa". Ministerul de Finante a pregatit unele masuri prin care sa se obtina mai usor finantarea. Secretarul de stat Daniela Pescaru…

- Evaluarea persoanelor cu dizabilitați care sunt nedeplasabile poate fi efectuata la domiciliu. Astfel, beneficiarii cu o stare de sanatate degradata nu sunt nevoiți a fi transportați la sediul DGASPC pentru a fi evaluați de specialiștii Serviciului Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap.…

- Dupa ce anul trecut Guvernul PSD-ALDE a bagat mana in buzunarul tinerilor prin scaderea contribuțiilor la Pilonul II de pensii, Post-ul Agenda parlamentara: Iancu Caracota (PNL): Guvernul ingroapa programul Prima Casa. Buget cu 25% mai mic, in 2018 apare prima data in Gazeta Dambovitei .