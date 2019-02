Guvernul adopta OUG privind cresterea alocatiilor pentru copii La cateva zile de cand s-a adoptat in Parlament amendamentul liberalului care a propus majorarea alocatiilor pentru copii, Guvernul a avut pe agenda, in cadrul sedintei de marti, ordonanta de urgenta care sa asigure cadrul pentru aplicarea acestui demers. “Sper ca domnul presedintele va promulga cat mai rapid Legea bugetului de stat in asa fel […] Guvernul adopta OUG privind cresterea alocatiilor pentru copii is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

