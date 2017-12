Guvernul adopta masuri prin care ar putea fi mentinut nivelul salariilor IT-istilor

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat un Memorandum pentru declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, astfel incat sa se mentina acest statut fiscal special, iar salariile nete…

- ”Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati si sezonieri. Iar cele mai bune vesti la sfarsit de an o sa le avem de la Ministerul Transporturilor - (...) pe zona de metrou si pe sosele…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT, a anuntat premierul Mihai Tudose. "Astazi vom adopta masuri pentru mentinerea veniturilor angajatilor din sectorul IT. De asemenea, in cercetare-dezvoltare, pentru persoanele cu dizabilitati…

- Guvernul urmeaza sa mai discute un memorandum cu tema "Demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual (2021-2027)

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi amanarea mai multor masuri fiscale care vizeaza plata obligatiilor fiscale intr-un cont unic la Trezorerie. Potrivit unor surse citate de Mediafax, pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi exista un proiect de ordonanta de urgenta pentru prorogarea…

- Guvernul urmeaza sa discute, in ședința de joi, un memorandum pentgri acordarea unui ajutor de stat angajaților din industria IT, care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat. Astfel, potrivit unui comunicat remis presei, Executivul…

- Posturile pentru sistemul penitenciar se suplimenteaza cu 1000 de locuri, potrivit unei hotarari de Guvern aprobata joi, numarul necesar fiind de peste 20.000. ”Posturile pentru sistemul penitenciar se suplimenteaza cu 1000 de locuri, de la 15.041 la 16.041. Nevoia de suplimentare a posturilor…

- De ce se bulverseaza pur si simplu tot sistemul finantelor, pe cale sa se prabuseasca- odata cu economia- din cauza imposibilitatii aplicarii peste noapte a unor masuri care, in mod normal, au nevoie de cel putin un an pentru implementare? Dupa parerea mea, totul a pornit de la fortarea unei…

- Angajații mai multor Case Județene de Pensii (CJP) din țara au protestat, luni dimineața, fața de nivelul salariilor, raportat la cel din alte ministere, dar și fața de cel al angajaților din structura centrala, a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Ei sunt nemulțumiți ca, dupa calculele lor,…

- Guvernul a aprobat in sedinta miercuri un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, ca nu intentioneaza sa il demita pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, el precizand ca a cerut masuri in privinta crizei de imunoglobulina si a primit asigurari ca problemele se vor rezolva. Intrebat, la Parlament, daca are de gand sa il schimbe…

- Vor fi crescute și indemnizatiile precum și alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului platit din fonduri publice, astfel incat castigul net al acestora sa nu fie afectat, potrivit proiectului de buget pe anul viitor, obținut de Profit.ro . …

- Toader precizeaza ca este vorba despre Memorandum vizand situatia amplasamentului "Esplanada", in vederea dezvoltarii Cartierului Justitiei, in cadrul unui program de reconversie functionala. In vederea realizarii acestui obiectiv, Ministerul justitiei va prelua, in conditiile legii, terenul…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 de lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata la 1.900 lei începând cu 1 ianuarie 2018, informeaza un comunicat al Executivului. Astfel, potrivit Hotarârii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe…

- Proiectul de buget pentru anul 2018 prevede majorarea, in contextul transferarii contributiilor la sanatate si pensie in sarcina angajatului, cu 25% a salariilor brute, indemnizatiilor si altor elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariile brute/solde ale personalului platit din…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2018, cuantumul brut al salariilor de baza, soldelor de functie/salariilor de functie, indemnizatiilor de incadrare, precum si cuantumul brut al sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor, primelor, premiilor si al ceorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca Guvernul ia in calcul adoptarea unei masuri referitoare la plafonarea unor amenzi la nivelul acestui an, in contextul majorarii salariului minim. "Cred ca se va adopta anul acesta", a precizat Mihai Tudose, la Parlament, întrebat de presa…

- Ieri, in jurul orei 16, s-a anunțat ca guvernul a aprobat alocarea sumei de 27 de milioane de lei pentru achitarea salariilor la DGSPC Vaslui. Avand in vedere necesitațile de ordin birocratic – publicarea hotararii in Monitorul Oficial, intrunirea plenului Consiliului Județean Vaslui șamd. – luni, 27…

- Iohannis a susținut o conferința de presa dupa ce a participat la dezbaterea intitulata „Orasele României, la 100 de ani de la Marea Unire. Un viitor smart pentru Ploiesti”. Întrebat de jurnaliști pe tema modificarilor la Codul Fiscal, președintele a spus ca daca Guvernul…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care obliga toti angajatorii ca, incepand din 20 noiembrie, sa initieze negocieri colective pentru mentinerea valorii nete a salariilor in plata in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat al Blocului National…

- Declaratie politica – Rodica Paraschiv, deputat PSD Prahova Impunerea unui nivel de trai cat mai ridicat pentru toți cetațenii este obiectivul fundamental din programul de guvernare al Partidului Social Democrat. Ne-am asumat pentru Romania aceasta misiune esențiala și suntem determinați sa continuam…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut joi pana la nivelul de 2,18%, cel mai mare din octombrie 2014 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Joi, indicatorul Robor la 3…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata miercuri, 15 noiembrie, de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96% din PIB și avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei creșteri economice de 6,1% fața de 5,6% cat s-a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare…

- „Prin noile modificari legislative din domeniul fiscal, adoptate prin ordonanta de urgenta de catre Guvernul PSD-ALDE, autoritatile locale sunt vaduvite de sume importante care ajungeau in bugetele primariilor. Modificarea Codului Fiscal a facut ca primariile sa piarda 30% din impozitul pe venit.…

- Angajații disponibilizați in cursul acestui an de la Complexul Energetic Hunedoara (CEH) vor beneficia de masuri de protecție sociala dupa ce Guvernul a alocat fondurile necesare pentru plata acestora. Printr-o hotarire adoptata in ședința de marți, Executivul a alocat 387.000 de lei din bugetul…

- Guvernul discuta in sedinta de miercuri un memorandum privind un imprumut de 35 de milioane de euro pentru o serie de studii si documentatii privind realizarea proiectului autostrazii Ploiesti - Brasov, a anuntat Felix Stroe, ministrul transporturilor. Imprumutul va fi acordat de Banca Internationala…

- "Conducerea SN Nuclearelectrica SA nu a comunicat angajatilor companiei, nici reprezentantilor liderilor de sindicat, imposibilitatea cresterii salariului brut si nici iminenta scaderii salariului net, asadar afirmatiile domnului Bogdan Hossu nu reflecta pozitia si actiunile conducerii companiei SN…

- Vicepresedintele PNL, senatorul Florin Citu, precizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca, prin modificarile aduse Codului Fiscal, costul angajatorilor cu salariul minim creste cu 10%, iar contributia la Pilonul ll de pensii nu creste proportional cu salariul brut, concluzia sa fiind ca Guvernul foloseste…

- Guvernul doreste sa introduca niste masuri "foarte ferme" in ceea ce priveste externalizarea profitului, a anuntat, miercuri, premierul Mihai Tudose, adaugand ca acest lucru a dus la "inflamare". "Pe ordinea de zi sunt o serie de modificari ale Codului fiscal si, ca sa nu fiu secretos, va spun…

- Guvernul dorește sa introduca niște masuri "foarte ferme" in ceea ce privește externalizarea profitului, a anunțat, miercuri, premierul Mihai Tudose, adaugand ca acest lucru a dus la "inflamare". "Pe ordinea de zi sunt o serie de modificari ale Codului fiscal și,…

- Negoita, dar si Gheorghe Falca, primarul Aradului, au declarat ca Guvernul a fost de acord sa acorde compensatii primariilor care vor pierde bani de la buget in urma modificarii Codului Fiscal. Primarii municipiilor s-au plans ieri public, spunand ca scaderea impozitului pe venit de la 1 ianuarie…

- Concedieri, inchideri de firme sau chiar mutarea afacerilor in alte tari. Dar si proteste in strada. Patronii și sindicaliștii avertizeaza ca s-ar putea ajunge in astfel de situații din cauza unora dintre schimbarile fiscale pe care Guvernul ar fi trebuit sa le aprobe astazi.

- Aproape 83% dintre antreprenorii chestionati de Consiliul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Private din Romania (CNIPMMR) nu au capacitatea de a mari salariul minim, iar 60% vor disponibiliza oameni, ca urmare a acestei masuri, a declarat, vineri, Florin Jianu, presedintele Consiliului.…

- 'Saptamana aceasta am aplicat un chestionar la care au raspuns in jur de 400 de intreprinzatori si datele arata ca 82,9% dintre ei spun ca nu au capacitatea de a mari salariul minim, 60% vor disponibiliza oameni ca urmare a acestei masuri si peste 90% au spus ca posibilitatea lor maxima de a mari salariul…

- Proiectul pentru modificarea legilor justitiei nu se adopta de catre Guvern Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca proiectul pentru modificarea legilor justitiei nu se adopta de catre Guvern, pentru ca ar însemna ca Executivul ar fi legiferat. "Proiectul…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca proiectul pentru modificarea legilor justiției nu se adopta de catre Guvern, pentru ca ar insemna ca Executivul ar fi legiferat. "Proiectul de lege nu se adopta de Guvern printr-un act normativ producator de efecte juridice, hotarâre…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunta care va fi soarta salariilor si a pensiilor in 2018. In direct la Romania TV, la emisiunea Andreei Cretulescu Tariceanu a dezmintit categoric ca salariile vor scadea datorita noii legislatii pe care vrea sa o implementeze Guvernul.Citește…

- S-a decis soarta bugetului de stat pe anul viitor. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au anuntat cand va fi acesta adoptat, dar si ce masuri va lua Guvernul si Parlamentul in perioada imediat urmatoare. Chiar daca se spunea ca bugetul va fi in Parlament pe 1 noiembrie, procedura s-a amanat.Citește…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) anunta, in premiera, prin intermediul unui document oficial, modificarile fiscale pe care Guvernul le are in vedere. Este vorba de reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% si de mutarea contributiilor de la angajator la angajat. Ministerul mentioneaza clar…

- O serie de masuri benefice mediului de afaceri sunt cuprinse in proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codului Fiscal, analizata joi, in prima lectura, in ședința de Guvern, potrivit unui anunt oficial al Executivului. Astfel, Guvernul are in vedere majorarea numarului microintreprinderilor…

- O serie de masuri benefice mediului de afaceri sunt cuprinse in proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codului Fiscal, analizata astazi, in prima lectura, in ședința de Guvern.Astfel, Guvernul are in vedere majorarea numarului microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a prezentat, joi, in Guvern noile masuri fiscale privind impozitarea salariilor, anuntand ca angajatorii vor plati o ”contributie asiguratoare pentru munca” de 2,25%, care va acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, creante salariale.Ministrul…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a anuntat, joi, in timpul sedintei de Guvern masuri pentru combaterea evaziunii si evitarii taxelor, care vizeaza direct multinationalele. Astfel, "se introduce directiva europeana pentru combaterea externalizarii profiturilor companiilor. Multinationalele…

- Eugen Tomac a afirmat ca ”Guvernul e in plin haos”, asa cum demonstreaza si ordonanta privind split TVA si comunicarea pe acest subiect. ”Este un portret perfect al incompetentei din PSD, pentru ca vin cu anumite masuri, le anunta, baga in haos economia romaneasca prin asemenea gesturi neinspirate…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un Memorandum privind crearea unui sistem de monitorizare a preturilor pentru carburanti. Platforma de monitorizare a preturilor pentru carburanti, instrument similar Monitorului prețurilor in domeniul de retail alimentar, va conduce la transparentizarea pieței…

- Sursele citate au aratat, marti, pentru Mediafax, ca la aceasta intalnire informala se va discuta in privinta remanierilor solicitate de Tudose, in conditiile in care „nimeni nu e de neinlocuit”. Premierul Mihai Tudose a declarat, luni seara, la Antena 3, ca va face "o mini remaniere" care…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Antena 3, ca va face ”o mini remaniere” care va viza trei ministri ”cu probleme de perceptie la nivelul opiniei publice si, in unele situatii, la nivelul Comisiei Europene”. Mihai Tudose a contestat cifrele prezentate intr-un sondaj comandat…

- Guvernul bulgar a aprobat miercuri un proiect de act normativ cu masuri de combatere a corupției, ce vizeaza in principal conflictele de interese și verificarea averilor dobandite ilegal și care pot fi confiscate, relateaza agențiile BTA și Xinhua. Proiectul, care va fi trimis parlamentului,…

- Guvernul PSD-ALDE deruleaza o miscare politica de intimidare nu doar a BNR, ci a întregului sector financiar-bancar, iar interventia de asupra independentei BNR este foarte periculoasa, a declarat la Realitatea TV senatorul liberal Florin Cîtu.