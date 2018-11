Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anunțat, vineri, ca vor fi declanșate procedurile pentru executare silita in vederea recuperarii banilor caștigați in instanța de catre profesori. FSLI spune ca in proiectul privind rectificarea bugetara nu au fost incluși și banii care trebuie platiți…

- Sute de mii de elevi prescolari si din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional vor primi miere de albine ca supliment nutritiv, conform legii adoptata de curand de Camera Deputaților. Banii vor proveni din bugetul Ministerului Agriculturii. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, legea privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru prescolari si elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat si confesional. Banii vor proveni din bugetul Ministerului Agriculturii.

- Lucrarile de reabilitare de la Aeroportul International Maramures au fost achitate integral. Hotararea de Guvern prin care au fost alocate sumele necesare achitarii facturilor a fost publicata in Monitorul Oficial din 26 octombrie 2018, iar banii provin din Fondul de Rezerva Bugetara la dispozitia…

- Banii se acorda din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru solicitantii care au accesat aceasta forma de ajutor in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale.De asemenea,…

- In contextul recentei aprobari de catre Guvernul Romaniei a proiectului de modificare a legii pensiilor publice, AmCham Romania isi exprima ingrijorarea cu privire la cresterea substantiala a cheltuielilor cu asistenta sociala pe care acest proiect o genereaza la nivelul bugetului general consolidat.…

- "Incepand de maine (marti - n.r.), fermierii care au depus cereri unice de plata vor primi in avans subventiile necesare pentru efectuarea lucrarilor agricole de toamna. Chiar in prima zi, 16 octombrie, 100.000 de fermieri isi vor primi banii, iar in urmatoarele zile alti 350.000 de fermieri vor…

- Autoritațile statului au decis ca fermierii din zona montana au nevoie de diferite forme de protecție, inclusiv prin finanțare. Și așa a luat naștere Legea nr. 197/2018 a muntelui, reglementare care a fost aprobata deja in Parlament și urmeaza sa fie supusa dezbaterii publice. Teritoriu de interes național…