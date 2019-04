Guvernul adoptă coplata serviciilor medicale la privat Guvernul va adopta, in sedinta de miercuri, un proiect de act normativ care prevede ca asiguratii care opteaza pentru servicii medicale in mediul privat sa poata plati o contributie personala pentru a acoperi diferenta dintre tarifele acordate de furnizorii privati si tarifele suportate din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate decontate de casele de asigurari de sanatate.



"Adoptam un proiect prin care asiguram drepturile pacientilor care aleg serviciile oferite de clinici private. Prin completarea legislatiei reglementam faptul ca persoanele asigurate care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul introduce coplata la serviciile medicale. Tratamentele in clinicile private ar putea costa mai putin. Coplata pentru serviciile medicale private intra astazi pe ordinea de zi a sedintei de Guvern. Proiectul de ordonanta de urgenta prevede ca asiguratii se vor putea trata la spitalele private,…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea articolului 230 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul ca asiguratii care opteaza sa beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privati pot plati…

- Guvernul se pregatește sa introduca posibilitatea ca asigurații care opteaza sa beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privați care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate, in regim de spitalizare continua, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic,…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, proiectul de Ordonanta de urgenta privind introducerea coplatii, in sistemul medical privat. In urma cu doua saptamani, Guvernul a amanat adoptarea proiectului, motivand lipsa unei dezbateri cu reprezentantii asociatiilor de pacienti. "Este o bomba…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea articolului 230 din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in sensul ca asiguratii care opteaza sa beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privati pot plati o…

- Guvernul Romaniei se pregatește sa reintroduca coplata serviciilor medicale. Vizate sunt sectoarele de spitalizare continua, ambulatoriul clinic de specialitate si ambulatoriului paraclinic. Proiectul de OUG a fost publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații. “Neadoptarea de masuri…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta prin care vrea sa reintroduca coplata serviciilor medicale. Cu toate ca Guvernul insista asupra necesitatii acestui OUG, atragand atentia ca "neadoptarea de masuri...

- Proiectul de OUG a fost publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii si arata ca "neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la reale dificultati in ceea ce priveste o functionare optima a intregii activitati medicale, cu consecinte serioase in ceea ce priveste…