Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat asigurari joi ca la buget sunt bani pentru salarii si pensii, aratand ca in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%.

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat asigurari joi ca la buget sunt bani pentru salarii si pensii, aratand ca in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%.

- "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei. Veniturile, in 2018, dupa 11 luni, sunt de 260,2 miliarde lei, cu estimari de a depasi inca 30 de miliarde in luna decembrie. Deci in total veniturile statului in doar doi ani de zile vor creste cu aproximativ…

- Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de datele INS, a declarat vineri premierul Viorica Dancila. "Guvernul isi respecta angajamentele de a lua masuri care sa duca la cresterea veniturilor romanilor, fapt confirmat de rezultatele…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a declarat luni, la București, ca ii va solicita premierului Viorica Dancila, in cursul acestei zile, sa ii comunice daca Guvernul mai vrea sa contruiasca spitale regionale cu bani europeni sau dorește in parteneriat public-privat.„Pentru…

- Consilierul premierului Viorica Dancila da replica, pe Facebook, comisarului european Corina Crețu, care a criticat saptamana trecuta Guvernul de la București și a spus ca autoritațile romane ar trebui sa fie preocupate de atragerea banilor UE, nu de incheierea parteneriatelor public-private.

- "Solutia aleasa de Guvern este sa se mearga mai departe cu rectificarea bugetara (...) Oamenii au nevoie de investitii, de medicamente, de pensii si salarii livrate la timp, fermierii de sprijin financiar (...) Pana la un punct, pot intelege nemulțumirea presedintelui si il asigur ca nicio…