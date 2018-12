Stiri pe aceeasi tema

- Suspectul a fost reperat in jurul orei locale 21.00 de o echipa a 'brigadei specializate de teren', in timp ce 'ratacea' pe strada. 'Ei au incercat sa-l aresteze, dar el s-a intors spre politisti si a inceput sa traga. Ei au ripostat imediat si l-au neutralizat pe atacator', a precizat Castaner in…

- Mai mult de 30.000 de 39;veste galbene 39; manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, potrivit AFP citat de Agerpres.ro…

- Zeci de mii de manifestanți in toata țara Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul…

- Dotari ca in filme pentru polițiștii din Romania. Conform unui proiect al Guvernului Romaniei, inițiat de Ministerul de Interne condus de Carmen Dan, polițiștii din Romania ar putea primi dispozitive pentru neutralizarea persoanelor violente, pentru a nu fi nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare.Politistii…

- Situatia era tensionata sambata dupa-amiaza in cartierul Palatului Elysee din Paris, unde fortele de ordine au recurs la gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestatii miscarii 'vestelor galbene', care protesteaza fata de cresterea taxelor la carburant, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Patru persoane au fost ranite dupa ce un sofer beat a intrat cu masina in multimea stransa intr-un oras din Tunisia pentru a sarbatori castigarea Ligii Campionilor CAF de echipa Esperance Tunis, a anuntat Ministerul de Interne din aceasta tara, informeaza presa locala.

- Autoritatile turce au arestat, vineri, 88 de persoane suspectate de legaturi cu organizatia separatista Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), anunta Ministerul turc de Interne, citat de site-ul agentiei Reuters.