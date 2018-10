Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a depus, marți, 9 octombrie, proiectul prin care cere banii europeni pentru Armonii, pe Axa Retro. Din bugetul local s-au cheltuit in jur de 16 milioane de euro pentru modernizarea a 30 de tramvaie GT4. Abia jumatate din suma va putea fi recuperata de la UE, pentru ca, potrivit autoritaților…

- Înțelegerea a fost semnata de primarii Nicolae Robu, Emil Boc, Gheorghe Falca și Ilie Bolojan. Anunțul a fost facut, vineri, 28 septembrie, de primarul Timișoarei, Nicolae Robu, la conferința numita ”Urban Talks”, unde au mai participat și omologii lui din Arad și Oradea,…

- Orașele Cluj, Oradea, Arad și Timișoara își unesc forțele în Patrulaterala Vestului, pentru a pune la cale proiecte ce pot obține finanțari europene. Înțelegerea a fost semnata de primarii Nicolae Robu, Emil Boc, Gheorghe Falca și Ilie Bolojan. Anunțul…

- Patru mari orase din Transilvania si Banat vor fi conectate prin autostrazi si linii ferate de mare viteza, dar si prin proiecte culturale sau turistice comune, toate realizate pe bani europeni, anunta primarii care vor sa formeze o alianta a vestului tarii. Este vorba despre edilii din Timisoara,…

- „Memoriile Cetații” s-a desfașurat pana in 23 septembrie, in zece cartiere din Timișoara. Cateva tuburi de mari dimensiuni, care reprezinta instalații arhitecturale temporare, au fost puse in mai multe zone din oraș. Au mai fost și alte evenimente: un concert rock intr-o stație de tramvai,…

- Unul dintre marile proiecte ale Primariei Timișoara despre care nu se mai aude nimic de ceva vreme este Pasajul Solventul. Municipalitatea nu are insa tot terenul in zona pentru a se putea apuca de treaba. In urma cu un an, primarul anunța ca s-ar fi ințeles cu proprietarul și problema era…

- 150 de milioane de euro au la dispoziția Timișoara, Arad, Deva și Reșița pe Axa prioritara 4 a Programului Operațional Regional. Capitalei Banatului ii revin aproape 56 de milioane de euro, unul dintre cele mai importante proiecte aflate in lucru la PMT fiind cel pentru achiziția de 40 de…

- Spre deosebire de anul trecut, numarul cerșetorilor și al oamenilor strazii a scazut simțitor, anunța Poliția Locala, mai ales in zona centrala. „Mulți dintre cei aflați in aceasta situație se retrag spre zonele mai marginașe. Cu toate acestea, indiferent unde se afla, polițiștii locali…