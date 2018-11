Guvernul a supravieţuit unei moţiuni de cenzură Motiunea nu a reusit sa obtina pragul minim de 101 de voturi din cele 200 in camera inferioara a parlamentului de la Praga.



Rezultatul era oarecum de asteptat dupa ce social-democratii, partenerii partidului ANO in guvernul minoritar condus de Babis, si comunistii au refuzat la inceputul acestei saptamani sa voteze alaturi de opozitie.



Premierul ceh Andrej Babis se afla sub presiuni tot mai mari ca urmare a acuzatiilor de rapire si coruptie care au aparut in urma cu doua saptamani, dar a respins apelurile de a demisiona din functie, informeaza Agerpres.



Sursa articol si foto: rtv.net

