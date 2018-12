Stiri pe aceeasi tema

- Pe piata gazelor naturale lichefiate se duce o lupta crancena pentru suprematie. Retragerea Qatarului din Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol - OPEC - pentru a-si concentra energia pe productia si exportul de gaze subliniaza acest lucru.

- Consumul continutului video online a inregistrat o mica crestere in ultimii ani, ajungand la 40% din mediul urban si la 70% in randul Teens, respectiv 73% in randul Single Youth. Observam un trend in crestere si in randul Familiilor cu Copii, care insa...

- AFI Europe Romania, grupul care detine mall-ul AFI Cotroceni, a anuntat, joi, ca a inregistrat o rata de crestere de 8% a venitului operational net (NOI), pana la 40,6 milioane de euro, fata de nivelul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, in contextul continuarii expansiunii, scrie News.ro.Compania…

- Cel mai mare retailer online chinez, Alibaba Group Holding Ltd, a depasit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand duminica vanzari de 213,5 miliarde de yuani (30,70 miliarde de dolari), in crestere cu 27% fata de nivelul din 2017, transmit…

- Evenimentul va avea loc pe 14 noiembrie 2018, la ora 18:00, la Opera Naționala din Cluj-Napoca; Seara va fi încununata de piesa de teatru "Menajeria de Sticla", de Tennessee Williams în regia lui Cristian Nedea, interpretata special pentru invitații la Gala Campioni…

- Banii se acorda din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru solicitantii care au accesat aceasta forma de ajutor in conformitate cu Hotararea de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale.De asemenea,…

- Viorica Dancila a fost primita cu aplauze furtunoase! Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 4 octombrie 2018: I. PROIECTE DE LEGE 1. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 si pentru abrogarea art 10 alin.…

- Turcia a suplimentat in ultima saptamana ajutorul armat oferit rebelilor sirieni, in timp ce Germania afirma ca trebuie evitata pe cat posibil folosirea armelor chimice, iar Franta ridica problema „crimelor de razboi”. In tot acest timp, mii de sirieni s-au refugiat in satele de la granita cu Turcia.Turcia…