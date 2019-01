Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii a elaborat un proiect de lege privind sistemul de „pensii ocupaționale”, diferit de Pilonul I (pensie de stat), Pilonul II (pensie administrata privat) și Pilonul III (pensie facultativa), contribuția lunara maxima fiind de o treime din salariul brut. Legea se afla in circuit de…

- Tot anul, Guvernul a cautat o soluție in acest sens, deși a negat mereu. "Este o prostie și o minciuna", spunea in primavara liderul PSD, Liviu Dragnea, cand HotNews.ro a scris ca Guvernul ia in calcul ca pilonul II sa devina opțional și niciun ban sa nu mai fie virat in acest sistem. "Fake news", a…

- Vineri seara, Guvernul a adoptat, ordonanța de urgența privind unele masuri economice. Principalele prevederi ale actului normativ au fost prezentate de Eugen Teodorovici și ... The post S-a adoptat ”taxa pe lacomie”. S-au redus comisioanele la Pilonul II. LISTA MASURILOR FISCALE appeared first on Ziarul…

- Comisionul de administrare la Pilonul II de pensii a fost redus de la 2,5% la 1%, a declarat consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov. "In ceea ce priveste Pilonul II de pensii, contributiile nu au fost reduse, asa cum unele televiziuni titrau astazi, contributia a…

- Guvernul s-a intrunit intr-o ședința extraordinara, vineri seara, de la ora 18:30. La inceputul ședinței, Dancila a anunțat ca va fi adoptata ordonanța prezentata de Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici. La finalul ședinței, Teodorovici și Valcov au vorbit despre OUG care aduce modificari codului…

- Guvernul condus de Viorica Dancila s-ar putea reuni din nou, vineri, intr-o sedinta in care se va adopta Ordonanta c are introduce noi taxe, de la 1 ianuarie 2019. Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici marti seara nu va mai fi adoptata in sedinta de Guvern de joi, asa cum era planificat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, dupa motiunea de cenzura, ca ea si Guvernul iau masuri benefice pentru romani, cu toate ca ordonanta pe teme fiscala este criticata de numeroase parti ale societatii.

- Reducerea contributiei la Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%, va ajunge la Curtea Constitutionala. Asta dupa ce un salariat a adresat o cerere la Curtea de Apel Bucuresti in care a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a OUG 82/2017, cea prin care Guvernul a decis reducerea contributiei,…