Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Florin Iordache a depus, la Senat, o initiativa legislativa care obliga presedintele Romaniei sa ceara CCR, inainte de declansarea referendumului consultativ, prin trimiterea cererii la Parlament, verificarea intrebarilor care urmeaza sa fie puse in cadrul scrutinului. Astfel, Curtea Constitutionala…

- Curtea Constituționala a respins joi ambele inițiative legislative de revizuire a Constituției depuse de putere și de opoziție in urma referendumului din 26 mai, scriu jurnaliștii de la G4Media.ro. Judecatorii au decis cu unanimitate de voturi ca propunerea referitoare la interdicția amnistierii sau…

- Majoritatea parlamentara ACUM-PSRM a respins in sedinta Parlamentului de vineri, 12 iulie, initiativa fractiunii PDM privind audierea ministrului de Interne, Andrei Nastase. Deputatul PDM Alexandru Jizdan l-a acuzat pe Andrei Nastase ca l-ar fi agresat si intimidat pe presedintele raionului Anenii Noi,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, pe 18 iulie, proiectul de lege al PNL si USR care vizeaza revizuirea Constitutiei, precum si initiativa legislativa a PSD-ALDE care prevede tot revizuirea Legii fundamentale. Potrivit Legii 47/1992 privind organizarea si functionarea CCR, inainte de sesizarea…

- PSD si ALDE vor depune in aceasta sesiune o initiativa legislativa de modificare a Constitutiei, in sensul votului dat la referendum, a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "In principal, am discutat despre necesitatea si oportunitatea depunerii unei initiative legislative pentru…

- Aprobarea in graba a proiectului de lege a dialogului social nu poate fi pusa in discutie, in conditiile in care documentul a fost inregistrat pe fluxul legislativ al Parlamentului in urma cu exact un an de zile iar Coalitia pentru Dezvoltare Romaniei uita ca in ultimii ani Comisia Europeana a reclamat…

- Partidul Socialiștilor a respins invitația PAS-DA la ședința Parlamentului, preconizata pentru zilele de 21 și 22 mai. In opinia socialiștilor, propunerea blocului ACUM esteb populista și nu merita sa fie luata in considerare.

- Potrivit celor adoptate, "numarul de ore alocat disciplinelor din planurile cadru de invatamant este in medie 20 de ore pe saptamana la invatamantul primar, in medie 25 de ore pe saptamana la invatamantul gimnazial si in medie 30 de ore pe saptamana la invatamantul liceal. Aceste ore sunt alocate atat…