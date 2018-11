Guvernul a reinceput sa se infrupte din profitul companiilor la care e actionar: Le obliga sa plateasca dividende suplimentare

Din cauza ca are nevoie disperata de fonduri cu care sa acopere deficitul bugetar in crestere, statul roman cere din ce in ce mai multi bani de la companiile energetice la care este actionar majoritar.



E o modalitate rapida, dar riscanta de a strange bani, in conditiile in care ar putea dezechilibra din punct de vedere economic societati de care depinde alimentarea cu energie a intregii tari.



Romgaz a fost prima dintre companiile controlate de stat care a anuntat, zilele trecute, ca va plati, la cererea Ministerului Energiei, dividende suplimentare din profit.



