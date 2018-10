Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a anuntat sambata seara printr-un comunicat de presa ca premierul Viorica Dancila i-a solicitat ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sa realizeze un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi fiscal-bugetare, urmand ca acesta sa fie pus apoi in dezbatere publica. …

- Premierul Viorica Dancila a solicitat ministrului Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un proiect de act normativ care sa ajusteze unele prevederi legale in raport cu situația existenta și sa introduca mecanisme corective pentru asigurarea unui tratament corect și echitabil al contribuabililor,…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa elaboreze un act normativ care sa prevada, printre altele, extinderea aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru cazarea la hotel, inclusiv camping, a transmis sambata seara Guvernul, potrivit Hotnews. ...

- Guvernul solicita desecretizarea sedintei Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Din ce s-a discutat in cadrul CSAT pe bugetul fiecarei structuri membre a CSAT, opinia celor prezenti difera total fata de concluzia…

- Guvernul are obligatia de a cere si nu de a astepta un aviz al CSAT, a afirmat marti ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. El a sustinut ca suspendarea sedintei CSAT nu are temei...

- Eugen Teodorovici, despre plata salariilor și pensiilor. Ministrul Finanțelor Publice a declarat, miercuri, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa fie responsabil atunci cand face declarații despre faptul ca nu sunt bani pentru plata salariilor și pensiilor și chiar daca acest lucru…

- Guvernul da liber iresponsabil la indatorarea primariilor, dupa ce acestea au ajuns in incapacitate de plata, sustin reprezentantii PMP.Acestia spun ca foarte multe primarii din Romania au ajuns in incapacitate de plata, iar, "in mareata i strategie falimentara pentru administratiile publice locale,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, ca Guvernul va decide ca zilele de 16 și 17 august sa fie declarate nelucratoare pentru ca angajații din sectorul public sa aiba “o mica vacanța” de Sfanta Maria. Guvernul decide acordarea unei minivacanțe de Sf. Maria pentru bugetari “Avem o veste buna pentru…