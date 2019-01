Guvernul a prins in bugetul pe 2019 si o majorare de capital pentru CEC Bank de 200 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul premierului britanic, Theresa May, a apreciat duminica "extrem de ingrijoratoare" presupusele comploturi puse la cale de parlamentari cu scopul de a-i retrage conducerea Brexit-ului in saptamana care urmeaza. Presa a informat ca unii deputati intentioneaza sa depuna amendamente legate…

- Deficitul de personal din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta din tara ar putea fi redus prin aprobarea memorandumului pentru incadrarea din sursa externa a soldatilor si gradatilor, a declarat, marti, directorul din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) col.…

- Un proiect de act normativ aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) vine in sprijinul fermierilor romani care cultiva usturoi. Potrivit proiectului, acestia vor putea primi din 2019 un sprijin financiar de circa 4.650 de lei/hectar (circa…

- Cultivatorii de usturoi vor putea primi din 2019 un sprijin financiar de circa 4.650 de lei/hectar (circa 1.000 de euro/ha) printr-o schema de ajutor de minimis sustinuta de la bugetul de stat cu doua milioane de euro, potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns joi, la ora 15:00, la Palatul Victoria, pentru a participa la sedinta de guvern, asa cum a anuntat. Seful statului daduse asigurari public in ultimele zile ca va participa, insa premierul Viorica Dancila declarase joi la pranz, la Parlament, ca nu a fost…

- Primaria Capitalei vrea sa modernizeze iluminatul din Parcul Herastrau cu 52 de milioane de lei. Parcul Herastrau (in prezent parcul Regele Mihai I) va avea un nou sistem de iluminat si un sistem de supraveghere video, potrivit unui proiect aprobat, joi, in sedinta CGMB, care presupune aprobarea…

- Liderul PPE Manfred Weber, candidadul popularilor la presedintia Comisiei Europene, a sustinut, cu putin inainte de votul din plenul PE asupra Rezolutiei privind statul de drept in Romania, ca Grupul sau o sustine. Weber a avut un discurs dur la adresa Guvernului de la Bucuresti.…

- O mie de medici veterinari din intreaga tara vor protesta, vineri, in fata sediului Guvernului. Nemultumirile specialistilor tin, in principal, de faptul ca, in loc sa le usureze munca, institutiile statului mai degraba le-o ingreuneaza. Intre orele 9:00 si 11:00, circa 50 de medici veterinari…