Guvernul a prelungit perioada de înscriere în programul de internship cu o săptămână, până pe 26 mai Guvernul anunta prelungirea perioadei de inscriere in programul oficial de internship cu o saptamana, pana pe 26 mai.



"Studentii si tinerii absolventi pot aplica pentru inscrierea la programul de internship al Guvernului pana pe data de 26 mai 2019. Perioada de inscriere a fost prelungita cu o saptamana pentru a oferi posibilitatea cat mai multor tineri sa aplice pentru unul din cele 200 de locuri disponibile in Guvern, ministere, institutii si autoritati publice", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri AGERPRES de Executiv.



