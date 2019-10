"Nu cred ca cineva trebuie sa intervina in Justiție, nu cred ca Secția soeciala trebuie sa fie desființata printr-o ordonanța de urgența. Cred in continuare in independența justiției, cum cred in continuare ca președintele Romaniei nu trebuie sa dea ordin pentru plecarea șefului DIICOT. Cred ca acest lucru trebuie sa il faca magistrații prin consens", a declarat Viorica Dancila. Moțiunea de cenzura a fost adoptata, joi, in plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru”, patru „impotriva” și trei voturi anulate, a anunțat senatorul PNL Marcel Vela, de la tribuna plenului Camerei Deputaților.…