- Guvernul a adoptat, joi, o hotarare privind regulamentul-cadru care stabileste locurile munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru conditiile de munca din familia ocupationala sanatate si asistenta sociala. "In sedinta de Guvern de astazi a fost adoptata Hotararea de Guvern…

- Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 2-8 aprilie 2018. BERBEC 21.03-20.04: In aceste zile apar unele aspecte neplacute legate de sanatate si de locul de munca, iar problemele devin urgent...

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in cazul personalului contractual care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica."In…

- Guvernul urmeaza sa aprobe joi Regulamentul cadru ce reglementeaza conditiile de acordare a sporurilor pentru conditii de munca, in unitatile sanitare si in institutiile din cadrul Ministerului Sanatatii si directiilor de sanatate publica. Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței Executivului,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca Executivul a aprobat 16 noi denumiri comune internationale (DCI) de medicamente pe lista corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, pe baza de prescriptie medicala.

- „In iunie 2017 a fost adoptata de catre Parlament Legea Salarizarii Unitare – un instrument juridic care se dorea a ierarhiza veniturile in sectorul public, in funcție de importanța sociala a muncii prestate. Iși propunea sa nu creeze inechitați in cadru familiilor ocupaționale și sa amelioreze disparitați…

- La sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Galati a avut loc in data de 15 martie 2018 o actiune de informare si constientizare a beneficiarilor de lucrari, zilierilor si partenerilor sociali, la care au participat 39 de persoane: conducatori de unitati, reprezentanti ai serviciilor interne…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului."Noul cadru legal aflat in…

- Reprezentantii Sindicatul Medisan-Sanitas Brasov, care are peste 1.400 de membri, medici, asistenti, biologi, farmacisti si alti specialisti din domeniul sanitar, deruleaza o campanie de strangere de semnaturi pentru a se hotari daca vor participa la o eventuala greva generala. Nemultumirea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a referit luni la protestele anuntate de sindicalistii din sanatate, nemultumiti de salarizarea personalului medical. "Noi am promis in campanie electorala sa marim salariile si pensiile le-am marit si le vom mari in continuare. Inteleg ca sunt suparari de ce nu mai…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit Doinei Fanica, presedinte Sanitas Arges. Nu a fost stabilita inca data acesteia, dar a inceput strangerea de semnaturi pentru deschiderea conflictului de munca. Cei din sanatate sunt nemulțumiți ca, deși salariile au…

- CHISINAU, 11 mart — Sputnik. Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a elaborat proiectul de lege cu privire la termenul de transferare a informației din carnetele de munca în Registru de stat al evidenței individuale a contribuțiilor. Astfel, din 1 ianuarie 2019 urmeaza…

- Guvernul a adoptat un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului. Prin acest memorandum sunt vizate 150 de posturi de la…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma…

- De la 1 martie, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate ajung direct la nivelul la care erau prevazute pentru 2022. Asa a stabilit Guvernul sa aplice Legea Salarizarii pentru aceste categorii profesionale. Pentru restul personalului medical, cresterile…

- Guvernul a adoptat miercuri, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea platii contributiei de sanatate din bugetul de stat pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, cele care primesc venitul minim garantat cat si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- In contextul prezentarii de catre Laura Codruta Kovesi a raportului de activitate al DNA pe anul 2017, Remus Borza i-a dat dreptate procurorul șef in ceea ce privește corupția. „Ii dau dreptate procurorului șef al DNA. Exista corupție, mai ales cand e vorba de instituțiile publice, de banul…

- Incepand de azi, salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate cresc direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022. Sunt majorari semnificative, intre 70 si 172%, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca unele salarii vor depasi chiar si…

- Guvernul a aprobat lista actualizata a locurilor de munca încadrate în condiții speciale, pentru care se acorda dreptul la pensie înainte de termenul reglementat de legislație, transmite IPN. Lista utilizata pâna acum a fost elaborata la începutul anilor…

- Berbec Cheful de aventuri, veselia si dorința de a te implica in relații amoroase te va face remarcat in anturaj, din primele zile ale saptamanii. Insa vor aparea aspecte legate de sanatate si locul de munca destul de importante și urgent de rezolvat. Problemele de sanatate vechi pot fi readuse in…

- „Pe tot parcursul anului 2017 am atras atentia guvernelor in exercitiu ca asa-zisul transfer al contributiilor sociale, in fapt o crestere brutala a fiscalitatii pe munca, nu are doar o latura fiscala, aceasta masura fiind imperios necesar sa fie pusa in acord cu reglementarile fiecareia din componentele…

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor…

- Numarul locurilor de munca vacante a fost de 54.700, in scadere cu 4.200 locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Astfel, rata locurilor de muncă vacante a fost de 1,13%, în cel de-al patrulea trimestru din 2017, în scădere…

- Concret, parlamentarul vrea ca persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza sa lucreze. Florin Roman sustine ca au fost situatii in care "mass-media a prezentat cazuri in care beneficiarii de venit minim garantat se plimba cu masini de lux sau stau in conace". "In Romania,…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul a primit avizul Comitetului Economic și Social. Ionuț Gheorghe și Daniel Coman vin cu mai multe informații.

- Platforma Romania 100 atrage atenția asupra faptului ca lipsa de fonduri din sistemul de educație va duce la incalcarea dreptului constituțional la educație al copiilor. Autoritațile locale nu au prevazuți banii pentru salariile profesorilor pentru ultimele trei luni ale anului iar inspectoratele școlare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca exista o serie de pericole care risca sa se adanceasca in cazul in care Guvernul va continua politica de tip "populist-electoralista". "Au dat o OUG prin care sa plateasca contributiile de sanatate la bugetul de stat. Este o ineptie inimaginabila…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan.

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, intr-o conferinta organizata de Bursa de Valori Bucuresti…

- Guvernul trebuie sa intervina și sa clarifice ca persoanele care obțin venituri din activitați independente vor ramane asigurate in sistemul de sanatate și dupa 25 martie, moment la care ar trebui sa plateasca din nou CASS ca sa nu ramana fara asigurare. Situația acestora s-a complicat dupa ce Guvernul…

- Valoarea sporurilor se stabileste in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Sporurile pentru…

- Membrii Executivului au luat, miercuri, urmatoarele decizii: Guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant. Potrivit prevederilor adoptate de Guvern, sporul pentru condiții periculoase și vatamatoare de munca se acorda doar daca se incadreaza in bugetul instituției. Executivul a aprobat Regulamentul privind stabilirea…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Cuantumul sporului pentru condiții de munca…

- Guvernul va aproba miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, act normativ prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat…

- Prima sedinta a noului guvern al Romaniei Noul guvern al României se reuneste miercuri în prima sa sedinta si este foarte posibil ca prima ordonanta emisa sa vizeze controversata declaratie fiscala 600, al carei termen-limita de depunere este chiar miercuri. Marti, membrii…

- Guvernul se angajeaza sa sustina o serie de investitii majore, precum constructia a 8 spitale regionale si a unui spital republican la Bucuresti, modernizarea majoritatii spitalelor judetene si a ambulatoriilor de specialitate si a unitatilor de primiri-urgenta, dotarea fiecarei comune cu ambulante…

- Horoscop februarie – BERBEC In cariera e posibil sa existe evenimentele cele mai importante: intalniri, ședințe, hotarari. Acestea vizeaza asumarea unor responsabilitați, a unor funcții sau decuplarea de la niste responsabilitați care nu-i mai onoreaza. In felul acesta evita o problema, o…

- În anul 2018, zilele de 9 martie, 30 aprilie, 24 și 31 decembrie vor fi zile de odihna, iar zilele de 3 martie, 21 aprilie, 8 si 15 decembrie – zile de lucru. În acest sens, astazi, Cabinetul de miniștri a aprobat o Hotarâre de Guvern, care are drept scop organizarea optima…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Vineri va avea loc prima intalnire din acest an dintre inspectorii de munca și angajatorii și angajații din Arad. La intrunire participa reprezentantii ITM Arad, inspectori de munca din compartimentele Control Relații de Munca și Control Securitate și Sanatate in Munca, care vor prezenta ultimele…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Deoarece mulți se intreaba ce salarii au medicii și asistentele din Romania, iar Guvernul a anunțat majorarea substanțiala a salariilor personalului medical incepand cu 1 martie, am alcatuit o lista cu veniturile actuale și viitoare ale medicilor, asistenților și infirmierilor din sistemul medical de…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care…

- "Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale vor putea intra in relatii contractuale…

- Doar 23 de intreprinzatori si-au primit pana acum banii in cadrul programului Start-Up Nation, din cei peste 8.000 de castigatori ai granturilor de pana la 200.000 de lei oferite de statul roman pentru proiectele lor de afaceri. Reprezentantii Ministerului pentru Mediul de Afaceri (MMACA)…