Stiri pe aceeasi tema

- Taxa pe activele financiare nete ale bancilor va fi o taxa anuala platita semestrial, iar in 2019 primul termen de plata este 25 august, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria, dupa o sedinta de Guvern in care au fost aprobate modificarile Ordonantei 114/2018.…

- Guvernul a aprobat, vineri, modificarile la OUG 114/2018, prin care s-a stabilit un nou mecanism de calcul pentru ROBOR, dar și așa-numita “taxa pe lacomie” pentru banci, precum și plafonarea prețului la gaze. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, la Palatul Victoria,…

- Taxa pe activele financiare nete ale bancilor va fi o taxa anuala platita semestrial, iar in 2019 primul termen de plata este 25 august, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. Ministrul Finantelor a precizat ca modificarile Ordonantei 114 au acceptul…

- Taxa pe activele financiare nete ale bancilor va fi o taxa anuala platita semestrial, iar in 2019 primul termen de plata este 25 august, a anuntat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. Ministrul Finantelor a precizat ca modificarile Ordonantei 114 au acceptul…

- Proiectul de modificare a OUG 114 a primit aviz de la Banca Nationala a Romaniei, iar Banca Centrala Europeana, careia i s-a cerut un punct de vedere, a raspuns ca il avizeaza, a declarat miercuri seara, la Digi24, ministrul Finantelor Eugen Teodorovici. Acesta a precizat ca formula privind…

- T. Toader a prezentat proiectul de modificare a OUG 7 #legilejustitiei Ministrul Justiției, Tudorel Toader. Foto: Agerpres. Ministrul justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat, astazi, premierului Viorica Dancila proiectul de modificare a Ordonantei de urgenta 7 privind legile justitiei, pe care,…

- "Discutiile au fost pe fiecare sector in parte. Chiar si eu am avut, stiti bine discutii si saptamana asta la Banca Nationala, subiectul de pe ordinea de zi a sedintei ordinare fiind efectele Ordonantei 114/2018. BNR ne-a pus la dispozitie un studiu de impact, sa spunem, pe care il stiam in mare…

- Guvernul va adopta in sedinta de vineri bugetul de stat pe acest an, a anuntat, la inceputul reuniunii, premierul Viorica Dancila. "Astăzi adoptăm proiectul de buget pentru anul 2019. Acesta a fost dezbătut de toate părţile relevante, iar pilonii principali sunt sănătate,…