Guvernul a modificat OUG 114! Cand intra in vigoare?

- ​Strânși în jurul unui birou din sediul Asociației Române a Bancilor, cei 7 participanți la negocierile cu reprezentanții Finanțelor de miercuri dimineața studiau dupa prânz temele ramase în discuție dupa negocierile de la ora 9. În acest moment, Ordonanța 114 ”re-desenata”…

- UPDATE, ora 16:37 Guvernul a modificat si completat programul ‘Prima masina’, astfel incat vor putea fi cumparate si masini electrice sau hibride noi, a anuntat marti purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ‘Guvernul a adoptat astazi in sedinta modificari si completari aduse programului de…

- Luna din care se vor plati alocatiile copiilor ramane incerta. Parlamentul a alocat fonduri pentru majorarea alocatiilor de stat ale copiilor prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019, iar Guvernul a actualizat prin OUG sumele din Legea alocatiilor, astfel incat acestea sa poata fi platite efectiv.…

- Cuantumul este de 300 lei pentru copiii pana la doi ani, si 150 de lei pentru cei pana la 18 ani. Bugetul, insa, este blocat de presedintele Klaus Iohannis. Marius Budai a anuntat ce se va intampla cu alocatiile. "Din pacate, din punctul nostru de vedere, domnul presedinte este dispus sa ii…

- Dupa ce Guvernul a aprobat OUG prin care sunt modificate legile justiției, reactiile oficialilor din domeniu nu au intarziat sa apara, ultimul care s-a pronuntat pe marginea subiectului fiind fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de marti, o ordonanta de urgenta care modifica Legile Justitiei si care se refera, printre altele, la delegarile in functii de conducere de rang inalt din cadrul Ministerului Public, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, informeaza Agerpres. ,,Exista o modificare…

- Proiectele de lege asupra carora Guvernul și-a asumat raspunderea vor fi trimise maine spre promulgare. Anuntul a fost facut de vicepreședintele PDM, Vladimir Cebotari, in cadrul unui briefing de presa.

- Ordonanta Teodorovici privind noile masuri fiscal-bugetare a fost publicata in Monitorul Oficial. Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern pe 21 decembrie privind noile masuri fiscal-bugetare care vor intra in vigoare la 1 ianuarie a fost publicata sambata in Monitorul Oficial. Ordonanta de Urgenta are…