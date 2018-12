Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici si consilierul premierului Darius Valcov au prezentat masurile adoptate de Guvern, in ședința de vineri seara. Ordonanța de urgență care a provocat șoc pe bursă și reacție vehementă din partea specialiștilor a fost aprobată…

- Guvernul a adoptat vineri seara „taxa pe lacomie”, care presupune taxarea bancilor cu o marja fixa din activele financiare, daca dobanda ROBOR depaseste 2%. Proiectul initial prezentat de guvernul PSD prevedea ca taxarea sa porneasca de la nivelul ROBOR de 1,5%.

- "Guvernul Romaniei a decis, astazi, plafonarea pretului la gaze si la energia electrica pentru urmatorii trei ani de zile pentru toti consumatorii casnici. De asemenea, (...) si pentru consumatorii industriali acest nivel va fi plafonat pentru urmatorii trei ani de zile. Acesta va fi insa un mix…

- Ordonanta prezentata marti seara de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici,. Contine si prevederi referitoare la suprataxarera companiilor din energie electrica si termica, nu numai stabilirea pretului la gazele naturale.

- Taxele pentru firmele din energie și telecom percepute de reglementatori se vor majora de anul viitor, ajungand pana la 4% din cifra de afaceri, se arata in proiectul de OUG privind fiscalitatea, publicat marți seara de Ministerul Finanțelor. Și in programul de guvernare prezentat anul trecut erau trecute…

- Guvernul a anuntat, marti, ca va introduce, de la 1 ianuarie 2019, o ”taxa pe lacomie” pe activele bancilor, acestea urmand sa fie taxate diferentiat, in functie de nivelul Robor la 3 si la 6 luni si spera sa obtina suplimentar 3,6 miliarde de lei anul viitor. Anuntul vine dupa ce, duminica,…

- ​​Guvernul ar urma sa aprobe in urmatoarea ședința un proiect de Ordonanța de Urgența cu peste 60 de articole, care ar cuprinde majorari de taxe "pentru fiecare sector din economie", a afirmat senatorul Florin Cițu pe contul sau de Facebook. Potrivit unor surse HotNews.ro, ședința va fi joi. Contactați…

- Guvernul chinez a introdus microcipuri in servere folosite de Apple si Amazon pentru a spiona companiile americane, potrivit Bloomberg BusinessWeek.Cipurile se pare ca erau inserate in servere folosite de Apple si Amazon in timpul procesului de fabricare de catre compania chineza numita Super…