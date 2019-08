Guvernul a imprumutat deja 80% din ceea ce a anuntat pentru tot anul Statul roman a imprumut deja in primele opt luni ale anului 58,3 miliarde de lei, peste 80% din aproximativ 72 miliarde de lei, care reprezinta suma propusa pentru tot anul.



Astfel, Guvernul a imprumuat in august inca 3,86 miliarde de lei, ajungand la 58,3 miliarde de lei, arata Profit.ro.



Totusi, fata de iulie imprumutul a fost mai mic. Atunci suma a fost de 14,2 miliarde de lei, incluzand fonduri atrase prin vanzarea de obligatiuni in valoare de 2 miliarde de euro pe pietele externe la inceputul lunii, cat si imprumuturi luate de la banci si investitori de pe piata interna,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

