Guvernul a gasit 50 de milioane de euro pe care sa-i imparta anual celor care vor sa faca filme in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Programul guvernamental "Sprijin pentru industria cinematografica" a fost anuntat joi de catre premierul Viroica Dancila. Producatorii de film pot aplica incepand din 12 octombrie pentru obtinerea unor finantari garantate de stat, pentru productii cinematografice romanesti si straine realizate…

- Reprezentantii Confederatei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) au anuntat ca anuleaza protestele programate pentru joi, iar protestele anuntate in fata Guvernului saptamana viitoare depind de dezbaterea de la Ministerul Transporturilor (MT). Patronatele din transportul…

- Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, dupa ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spalare de bani, in cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru inchiderea investigatiei. Timmermans, care fusese numit director financiar in 2017, va…

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni Opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta in pozitia de arbitru intr-un peisaj politic fragmentat. Intr-un discurs, Lofven s-a aratat hotarat sa ramana in fruntea Executivului si sa blocheze…

- Ministerul Justitiei a refuzat sa avizeze ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea, motiv pentru care planul este in impas. De aceea, Liviu Dragnea a trecut la planul B care presupune modificari legislative si schimbari in componenta guvernului, au declarat surse politice pentru Ziare.com.…

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- Un raport de audit solicitat de Guvernul de la Paris a relevat ca aproximativ 840 de poduri din Franta sunt intr-o stare avansata de degradare si risca sa se prabuseasca, informeaza The Associated Press, citand presa franceza. In contextul tragediei provocate de prabusirea unui segment suspendat…

- Guvernul a alocat nu mai putin de 10 milioane de lei pentru un sistem de supraveghere video gigant, care urmeaza sa fie instalat in orasul Sibiu, pana la mijlocul primaverii urmatoare. "A fost alocata finantarea in valoare de 10 milioane de lei pentru municipiul Sibiu din fondul de rezerva…