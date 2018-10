Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de Urgenta pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, care va fi infiintata ca urmare a modificarii Legii privind organizarea judiciara, a anuntat ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a spus ca legea, care a intrat in vigoare in 23 iulie, prevede ca sectia va incepe sa functioneze in trei luni, iar la CSM nu au fost demarate procedurile pentru operationalizarea sectiei, in conditiile in care din 23 octombrie DNA nu mai are competenta sa investigheze acele...