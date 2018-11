Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a modificat, vineri, prin Ordonanta de Urgenta, Codul Muncii, vizand introducerea salariului minim garantat in plata, diferentiat in functie de studii si vechimea in munca. Cuantumul salariului minim brut pe economie va fi stabilit ulterior, prin Hotarare de Guvern.

