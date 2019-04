Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, la inițiativa Ministerului Muncii și Justiției Sociale, numarul biletelor de tratament balnear care se vor acorda in anul 2019 prin sistemul organizat și administrat de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP). Astfel, Guvernul a stabilit ca, din suma de 335.113.000 lei prevazuta…

- Normele de aplicare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament intre femei și barbați, sunt supuse acum dezbaterii publice. Toate autoritațile, instituțiile centrale și locale, civile sau militare, dar și firmele private care au peste 50 de angajați, vor fi obligate sa desemneze un…

- Guvernul a adoptat, marți, un proiect de hotarare care prevede ca aproape 60.000 de pensionari vor beneficia in acest an de bilete de tratament balnear. De aceste bilete vor beneficia și persoanele incluse in legi speciale sau cele din sistemul de asigurare pentru accidente de munca, potrivit mediafax.„La…

- Peste 1.000 de taximetriști au protestat, miercuri, in Piața Victoriei. In cele din urma, Guvernul a cedat in fața șoferilor de taxi iar președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR), Vasile Ștefanescu, a transmis ca Ordonanța de urgența pentru modificarea…

- Guvernul a aprobat reguli noi privind exploatarea și comercializarea apelor minerale in Moldova. Actul normativ a fost elaborat in vederea armonizarii legislatiei nationale cu cea din Uniunea Europeana.