Guvernul a decis! Milioane de oameni vor plăti impozite mai mici Reducerea este de 10%, dupa cum a spus purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, citat de Agerpres. "In ceea ce priveste acordarea bonificatiilor, termenele de plata si deciziile de impunere ce privesc impozitul pe venit si contributiile sociale, datorate de persoanele fizice. Se va acorda o bonificatie de 10% pentru plata anticipata a unor obligatii fiscale, atat cele aferente anului 2017, cat si cele aferente anilor anteriori. In perioada urmatoare, ANAF va emite notificari catre contribuabili, cu termen de plata 30 iunie 2019. Contribuabilii care vor primi decizia de impunere in luna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de Urgenta privind obligatiile fiscale Foto: gov.ro. Guvernul a adoptat joi, 4 octombrie, o Ordonanta de Urgenta care le ofera o bonificatie persoanelor fizice care îsi platesc integral si anticipat obligatiile fiscale pentru anul acesta. Purtatorul de cuvânt…

- Guvernul a decis, printr-o ordonanta de urgenta, acordarea unei bonificatii de 10% pentru plata anticipata a unor obligatii fiscale, atat pentru cele aferente anului 2017, cat si pentru cele aferente anilor anteriori, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In ceea…

- Guvernul a decis, printr-o ordonanta de urgenta, acordarea unei bonificatii de 10% pentru plata anticipata a unor obligatii fiscale, atat pentru cele aferente anului 2017, cat si pentru cele aferente anilor anteriori, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ‘In ceea ce priveste…

- Premierul Viorica Dancila a trimis vineri, 28 septembrie, propunerea la Palatul Cotroceni ca Rovana Plumb sa asigure interimatul la Ministerul Educatiei, dupa demisia lui Valentin Popa. Acum, urmeaza ca președintele Klaus Iohannis sa aprobe aceasta numire și sa semneze decretul, iar dupa maximum 45…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, ca in sedinta Executivului s-a aprobat majorarea bursei „Bani de liceu” la suma de 250 de lei lunar, de la valoarea actuala de 180 de lei lunar. ”In sedinta de Guvern de astazi, pe ordinea suplimentara, la propunerea…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare prin care a aprobat programul de inzestrare ''Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava''. "Un proiect de hotarare privind aprobarea circumstantelor si a producerii specifice aferente programului de inzestrare 'Sistem…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare privind alocarea a aproximativ 60 de milioane de lei in sprijinul comunitatilor afectate de inundatiile din ultima perioada, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Au fost alocate fonduri pentru realizarea in regim de urgenta a…

- Guvernul a aprobat in sedinta de marti un memorandum cu masuri pentru imbunatatirea activitatii in punctele de trecere a frontierei, in scopul reducerii timpilor de asteptare. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca memorandumul a fost propus de Ministerul Afacerilor Interne, fiind…