Guvernul a decis. Ce riscă olandezii care utilizează telefonul mobil pe bicicletă In aceasta tara unde numarul bicicletelor il depaseste pe cel al locuitorilor se intampla frecvent sa zaresti biciclisti care nu se pot dezlipi de telefonul mobil. Pentru a descuraja aceasta tendinta, Olanda a extins prevederile legii care interzice utilizarea telefoanelor mobile fara dispozitiv ''maini libere'' la bordul unui vehicul aflat in mers si care se aplica pana acum doar automobilelor. 'Apelul meu catre toti biciclistii este clar: pastrati telefonul mobil si cei 95 de euro in buzunar', a mentionat intr-un comunicat ministrul olandez al Infrastructurii, Cora van Nieuwenhuizen. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

