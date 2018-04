Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va discuta in sedinta de miercuri un proiect de lege privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice. Potrivit unui comunicat al Executivului remis AGERPRES, printre proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale a anunțat ca a fost lansat oficial Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfașurare a achizițiilor publice – SICAP, avand in vedere ca vechea aplicație SEAP este mult ramasa in urma fața de cerințele aplicației actuale Pentru…

- Costin Tudor a fost numit director general provizoriu al Companiei Nationale "Posta Romana" (CNPR), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) intr-un comunicat de presa.

- Productia de petrol a Rusiei a crescut usor in martie, pana la 10,97 milioane barili pe zi, cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni si totodata peste cota convenita in acordul global pentru reducerea productiei de titei, arata datele publicate luni de Ministerul Energiei din Rusia, transmite Reuters.

- Ministerul Educatiei a anuntat ca Executivul a aprobat, joi, in sedinta de Guvern, noua programe noi de studii de licenta, printre care si management si audit de mediu in domeniul de licenta stiinta mediului, stabilindu-se mai multe modificari si in cazul altor peste 100 de specializari. Guvernul a…

- Consecvent principiului consultarilor cu autoritatile locale, deputatul Florin Tripa a avut o intrevedere cu Irina Onescu, primarul localitatii Petris, pe tema punerii in valoare a unor obiective de interes istoric si cultural ale judetului Arad. Deputatul social-democrat a considerat oportun ca se…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri. Deputatii au eliminat din textul legii articolul care prevede ca "Guvernul Romaniei va elabora pana…

- Executivul a aprobat, prin Ordonanța de Urgența, alocarea acestei sume catre Unifarm, sub forma de ajutor de stat. Totodata, Cabinetul Dancila a mai aprobat, tot in ședința de miercuri, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite. Guvernul a decis sa dea, din fondul…

- Vicepremierul Viorel Stefan a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Tatiana Proskuryakova, director de tara pentru Romania si Ungaria, in contextul consultarilor pentru definitivarea viitorului Cadru de Parteneriat pentru perioada 2018 - 2023."Relatia de…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- Joi, 15.03.2018, ora 11.00, in incinta Campusului Școlar al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Dumitrescu” din comuna Cumpana, va avea loc evenimentul cu titlul ,,Campionii Romaniei in școli, licee și universitați”. Proiectul, la nivel național este implementat de Guvernul Romaniei, iar la nivel județean…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. O scumpire semnificativa au avut-o citricele, al caror preț a crescut cu 5,98% fata de ianuarie, potrivit datelor publicate marti…

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Regulamentul cu privire la modul de utilizare a tichetelor de masa. Acesta stabilește clar condițiile de folosire a tichetelor de masa de catre salariați, angajatori, operatorii licențiați in imprimarea tichetelor, punctele comerciale care vor

- Investițiile nete realizate in economia nationala au crescut anul trecut cu 6,4% fața de 2016, ajungand la cel mai mare nivel din ultimul deceniu. Chiar daca contribuția statului a fost mai redusa, mediul privat a reușit, pe fondul unei creșteri economice record, sa aloce fonduri importante in dezvoltare…

- Intr-o scrisoare adresata premierului Viorica Dancila, Cartel Alfa atrage atentia ca sporul de conditii de lucru nu este un moft, ci "un drept de care Guvernul Romaniei ar putea sa tina cont, macar acum, in Anul Centenarului si in Anul Patrimoniului Cultural European". "Consideram inadmisil…

- Perspectivele dialogului strategic moldo-american, procesul de implementare a reformelor in Republica Moldova și prioritațile pentru asigurarea stabilitații la nivel regional au fost discutate, aseara, de premierul Pavel Filip și reprezentanții Consiliului Atlantic, vicepreședintele

- Reprezentanti ai 11 parlamente, inclusiv sase presedinti ai legislativelor din Georgia, Ucraina, Suedia, Norvegiea, Lituania si Letonia participa vineri, 2 martie, la prima Conferinta interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic…

- Deputatul liberal de Timis Pavel Popescu sustine ca romanii vor avea din nou de suferit din cauza lipsei de comunicare dintre parlamentarii PSD-ALDE, Guvern si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale, care refuza sa aprobe un proiect de lege, initiat de Executiv, care ar permite o interactiune…

- Reprezentanți ai 11 Parlamente, inclusiv șase președinți ai Legislativelor din Georgia, Ucraina, Regatul Suediei, Regatul Norvegiei, Republicii Lituania și Republicii Letonia au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate

- STPT estimeaza ca anul acesta aduna venituri totale in valoare de aproape 108 milioane de lei, din care 70 de milioane de lei reprezinta subvențiile de la primarie. Și asta fara TVA, cu TVA cu tot subvențiile ajungand la 90 de milioane de lei, 7,5 milioane de lei alocare lunara. Bugetul…

- Marjele de dobanda inregistrate de banci la lei continua sa creasca, ajungand la maximul din 2006 in decembrie 2017, avand in vedere ca dobanzile la credite cresc mult mai rapid decat cele la depozite. Cu toate acestea, depozitele vor depasi si in 2018 creditele ca ritm de crestere, si, ca urmare…

- Rata somajului in Uniunea Europeana a continuat sa scada in trimestrul doi din 2017, in timp ce ocuparea fortei de munca a urcat peste asteptari, sustinuta de o crestere economica robusta, se arata intr-un comunicat publicat luni de Comisia Europeana.

- Statul pompeaza 170 de milioane de lei in Poșta Romana, societate cu 24.000 de salariați Procedura de capitalizare a Companiei Naționale Posta Romana (CNPR) s-a declansat prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social. Este prima…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat Ministerul Comunicatiilor, potrivit Mediafax. In acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale,…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca va convoca Consiliul Suprem de Securitate dupa ce cateva localitati din Republica Moldova au votat declaratii de unire cu Romania, a informat miercuri Radio Chisinau, citeaza AGERPRES. Citeste si: Critici DURE dinspre Bruxelles, dupa…

- Executivul a aprobat astazi o noua Lista a ocupațiilor prioritare, care include 127 cele mai solicitate funcții pe piața muncii din Republica Moldova, care pot fi ocupate de catre migranții aflați in țara noastra.

- 'Vom avea astazi o nota privind stadiul actiunilor in constatarea neindeplinirii obligatiilor declansate de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei. In prezent, sunt in curs 55 de actiuni cu risc de infringement', a declarat Dancila, miercuri, 31 ianuarie, la inceputul sedintei de Guvern.…

- SUA a decis sa ridice interdictia de a intra in tara pentru refugiati din 11 tari „cu risc ridicat”, dar noi masuri de securitate vor fi implementate pentru cetatenii tarilor respective, spun oficialii americani, conform BBC, noteaza news.ro.Refugiatii vor trece prin evaluari ale riscurilor,…

- Ministrul Lucian Sova ii va preda mandatul de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale succesorului sau, Bogdan Cojocaru, marti, 30 ianuarie 2018, la ora 08.30. Tot marti, la ora 10.00, Lucian Sova va prelua portofoliul la Ministerul Transporturilor. AGERPRES (editor online:…

- Ministerul Afacerilor Interne a depus vineri cererea de finanțare din fonduri europene pentru realizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila. Proiectul se incadreaza in implementarea Strategiei naționale in domeniul TIC (Agenda Digitala pentru Romania) și va raspunde…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Documentele privind casatoria, divortul, nasterea si decesul ar putea fi puse la dispozitia cetatenilor in mod digital, un proiect in acest sens putand fi publicat zilele acestea, sustine Ionut Valeriu Andrei, secretar de stat in Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). „Guvenul…

- "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui Dragnea. Romania este avertizata de Comisia Europeana pentru nerespectarea angajamentelor asumate la aderare, in 2007. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca…

- 'Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care sustine astfel industria IT. Masura este menita sa contribuie la cresterea ponderii sectorului IT&C in PIB la 10% pana in 2020', spun reprezentantii MCSI. De asemenea,…

- Germania si Turcia vor relua consultarile regulate la nivel guvernamental dupa o intrerupere de aproape un an, in contextul in care Ankara continua sa insiste pentru o normalizare a relatiilor bilaterale tensionate.

- Executivul a adoptat un act normativ prin care se stabileste majorarea cu 10,5% a ajutoarelor financiare anuale acordate vaduvelor si veteranilor de razboi, fata de nivelul din 2016. Astfel vaduvele si veteranii de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi cate…

- Peste 1.600 de obiective care opereaza cu valori au fost verificate de politistii de la ordine publica in ultima saptamana, in urma actiunilor desfasurate fiind aplicate aproape 150 de amenzi, a caror valoare depaseste 200.000 de lei. Potrivit unui comunicat al Politiei Romane transmis…

- Rata inflatiei de 3,3% in 2017, anuntata vineri de Institutul National de Statistica (INS) este putin mai redusa fata de cea din 2013 (3,98%) si similara celei din 2012. Anul trecut, cel mai mult s-au scumpit ouale, untul, energia electrica si fructele.

- Joi, cotatia barilului de petrol Brent cu livrare in luna martie a atins 70,05 de dolari, apoi a scazut usor, ajungand la inchidere la valoarea de 69,26 dolari. De la inceputul anului, titeiul s-a apreciat cu 5%.Cotatia barilului de petrol light sweet crude (WTI) la bursa New York Mercantile…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Deputat PNL Cluj: In anul Centenarului, maghiarii solicita autonomia teritoriala in timp ce guvernul PSD-ALDE se cearta Deputatul PNL Cluj Adrian Oros a luat atitudine fata de recentele pretentii ale partidelor maghiare privind autonomia si a criticat lipsa de reactie a guvernului Romaniei in acest…

- Fabricantii de microprocesoare - componenta esentiala pentru computere si alte dispozitive electronice - au recunoscut miercuri ca ar putea fi vulnerabili la o bresa de securitate, dar s-au angajat sa minimizeze riscurile de piratare informatica, relateaza AFP. Site-ul specializat britanic The Register…