- Guvernul a aprobat joi un memorandum care obliga companiile de stat sa participe la procedurile de achizitii publice, a anuntat Eugen Teodorovici. El a precizat ca a fost luata aceasta decizie dupa ce Ministerul de Finante a fost nevoit sa cumpere bilete de avion la preturi mult mai mari,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un memorandum care cuprinde o serie de masuri ce vizeaza societațile cu capital integral sau majoritar de stat. In esența, companiile vor fi obligate sa participe la licitațiile publice organizate de instituțiile și autoritațile finanțate din bani publici. Potrivit…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Premierul Viorica Dancila a primit-o luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, fiind discutate inclusiv ”aspecte referitoare la ridicarea MCV”, transmite News.ro . Tema centrala a discutiilor dintre cei doi oficiali…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Asociatiei M.A.M.E, care ofera sprijin copiilor cu afectiuni oncologice si alte probleme grave, si ai Asociatiei Suport Mastocitoza Romania, in vederea identificarii unor masuri concrete destinate sustinerii…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis AGERPRES. Prin acest memorandum…

- Activitatea Colegiului National de Informatii (CNI) este suspendata, a anuntat miercuri Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV), precizand ca se fac verificari in privinta tuturor absolventilor cursurilor CNI. Totodata, ANIMV a precizat ca a fost instituita o comisie de specialitate…

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca s-au contopit șapte formulare intr-unul singur, iar oamenii vor avea de facut o sigura plata pe an. Noul termen pentru depunerea formularului este 15 iulie.„Vreau sa nu mai existe, decat in cazuri excepționale, legatura la ghișeu. Nu vreau…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit astazi, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Viorica Dancila a discutat cu asociațiile pentru autism, la Palatul Victoria; S-a cerut decontarea serviciilor psihologice pentru copiii care au nevoie de psihoterapie. Premierul Viorica Dancila a declarat ca are in vedere adoptarea unei solutii de sprijin pentru persoanele afectate de tulburari din…

- Primarii de comune au discutat problemele legate de finanțarea comunitaților locale la Adunarea Generala a Asociației Comunelor din Romania, care a avut loc la București. La Adunarea Generala participa o delegație de 30 primari de comune din Vrancea, condusa de președintele…

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic-Brasov, a declarat, luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.

- In Japonia repectarea cuvantului dat este "esentiala", prin urmare diplomatia nipona va evalua foarte serios "daca si cand" se mai pun in miscare contactele bilaterale cu Romania, dupa gesturile "nefericite" facute de Guvernul de la Bucuresti, spune fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.…

- Transferul contribuțiilor la angajat s-a facut pentru a salva bugetul de pensii. O spune pe ocolite chiar Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice. ”Principalul argument este acela ca deficitul pe zona de pensii, unul foarte mare in anii trecuti, se va reduce semnificativ. In anul 2015, deficitul…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau au ajuns luni seara, la sediul Guvernului. Membrii noului Executiv au venit la Palatul Victoria dupa ceremonia de depunere a juramantului de investitura la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei (MJ), conform Agerpres."Directiile…

- "Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si dobanzile aferente stabilite de instantele…

- Guvernul urmeaza sa discute, in ședința de joi, un memorandum pentgri acordarea unui ajutor de stat angajaților din industria IT, care sa acopere costurile angajatilor din IT ce vor reiesi in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat. Astfel, potrivit unui comunicat remis presei, Executivul…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au anuntat surse oficiale.…

- Guvernul a aprobat normele de acordare a voucherelor de vacanta, astfel ca salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei.

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finantelor Publice si va fi implementat…