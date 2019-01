Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019, in crestere fata de anul trecut. Documentul stabileste, pentru anul 2019, un contingent de 20.000…

- Bugetul de stat pe 2019 clar va fi aprobat in februarie, iar in lipsa acestuia salariile, pensiile, alocatiile si indemnizatiile pentru cresterea copiilor vor fi platite la timp, a declarat, miercuri seara, ministrul Muncii si Justitiei Sociale, Marius Budai. Invitat la o emisiune televizată și…

- De ce pleaca Nestle de la Timișoara? O prima justificare a fost oferita de compania multinaționala printr-o scrisoare trimisa autoritaților centrale și prezentata de cei de la Profit.ro. Documentul se refera la condițiile noi de pe piața alimentara romaneasca, la costurile de operare tot mai…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), intelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost semnata in conditiile in care Romania traverseaza o criza acuta a fortei de munca, iar Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale urmeaza sa stabileasca in mod diferentiat, in functie de studii si vechimea in munca, salariul minim brut. Mai precis, va exista un salariu minim general valabil si un salariu minim special pentru posturile ce necesita studii superioare si pentru cei cu o vechime…

- "Salariul minim brut diferențiat" este noul concept reglementat astazi de guvern printr-o ordonanța de urgenta. Ce inseamna exact acest lucru și de cand se va aplica ne explica Luiza Gireada, in direct, de la palatul Victoria.

- De asemenea, in argumentatia deputatului Camelia Gavrila se contureaza masuri, solutii posibile, provocari ce se cer analizate. „Piata fortei de munca plateste astazi tribut fenomenului de imbatranire a populatiei active, datorat, in principal, exodului masiv al fortei de munca tinere, spre tarile…