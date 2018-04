Guvernul a aprobat programele de masterat pentru anul universitar 2018-2019

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in ședința de joi, prin Hotarare, Nomenclatorul domeniilor și al specializarilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de invațamant superior pentru anul universitar 2018 – 2019. Aprobarea acestui act normativ implica modificarea unor specializari, conform…

- Liberalii vor o zi nationala dedicata meseriilor. Motivele pentru recenta crestere inregistrata de invatamantul profesional sunt foarte clare: cresterea economiei are nevoie de resurse umane bine pregatite in meserii. De asemenea, deschiderea Romaniei catre piata europeana necesita oameni foarte…

- Incepand cu luna aprilie, toți lucratorii din Educație vor primi vouchere de vacanța. Gabriel Plosca, liderul Sindicatului Invațamant Neamț și vicepreședinte al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant s-a intors de la București cu aceste vești bune: ”Am analizat la ședința Biroului Operativ și…

- in anul școlar/universitar 2018-2019 Guvernul a aprobat in ședința de marți, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru invațamantul preuniversitar și superior de stat, in anul școlar/universitar 2018 - 2019. Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul…

- Daca vreți sa ajungeți candva sa lucrați la SRI, e momentul sa faceți primii pași. Serviciul Roman de Informații selecționeaza, in aceasta perioada, candidati pentru studii universitare de master profesional, precum și pentru studii de lunga durata.

- Ministerul Educatiei Nationale a majorat, prin ordin de ministru, bursele studentilor doctoranzi inmatriculati la studii universitare de doctorat finantate de la bugetul de stat, la 1.550 de lei pentru studentii doctoranzi din anii I si II si la 1.800 de lei pentru cei din anii III si IV.Citeste…

- Primvicepresedinte ASF, Ovidiu Wlassopol, a declarat ca anul acesta vor fi demarate trei programe nationale menite sa pregateasca din punct de vedere economic si financiar educatia generatiilor viitoare. In cele trei programe vor fi implicate Autoritatea de Supravehere Financiara (ASF), Ministerul Educatiei…

- Sindicatul Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta si mai multe cadre universitare au inregistrat, zilele trecute, pe rolul Sectiei Civile a Tribunalului Constanta, dosarul 1536 118 2018. Obiectul procesului este recuperarea unor drepturi banesti. Este vorba despre sporul de doctorat, dupa ce, in…

- Majorarile care se aplica de la 1 martie salariilor medicilor si asistentilor din sistemul public de sanatate, impreuna cu efectele revolutiei fiscale, vor duce inevitabil la cresterea preturilor in sistemul privat si chiar inchiderea unor clinici. Si asta pentru ca, in timp ce Guvernul va asigura spitalelor…

- Iubita lui Liviu Dragnea, alaturi de el, la Congresul Extraordinar al PSD. Iubita lui Liviu Dragnea participa la Congresul Extraordinar al PSD. Aceasta a ajuns la Sala Palatului cu puțin timp inainte de inceperea reuniunii, impreuna cu premierul Viiroca Dancila, Gabriela Firea și comisarul european…

- Castelul Peles din statiunea Sinaia nu beneficiaza, de peste o luna, de incalzire din cauza unei defectiuni a centralei termice, reprezentantii muzeului spunand ca patrimoniul acestuia risca sa fie afectat de temperaturile scazute. Reprezentantul Muzeului National Peles, Daniela Voitescu,…

- Biroul Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat ofera granturi pentru cetațenii care se afla in afara țarii, in cadrul programului guvernamental de granturi tematice "Diaspora Engagement Hub" (DEH).

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 7 martie 2018. Viorica Dancila și echipa sa au stabilit un prim record. Au adoptat cele mai multe OUG, 5, in actualul mandat intr-o singura ședința.I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1.…

- Delegatia Romaniei a fost coordonata de Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Consiliul National al Rectorilor si Casa Regala a Romaniei. La manifestarile targului, reprezentanti de la 17 universitati romanesti au prezentat informatii despre programele de studiu in limbi straine…

- Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu. Potrivit actului normativ, in anul 2018 a fost estimata o valoare a creditelor de angajament in cuantum de 392,852 milioane lei și a creditelor bugetare in cuantum de…

- Biologii si chimistii din Sistemul Sanitar Public si Privat au semnat un Memoriu, prin care cer primului ministru al Romaniei, ministrului muncii, ministrului sanatatii si presedintelui Camerei deputatilor sa modifice grila noii legi de salarizare. 652 din 3500 de biologi si chimisti din Sistemul Sanitar…

- Prin accesarea acestor masuri, IMM-urile evita procedurile nationale stufoase, incoerente si care fac din fondurile europene o „Fata Morgana”! Desi Romania se afla la mijlocul perioadei de programare 2014-2020, gradul de absorbtie a fondurilor europene este cel mai mic din Uniunea…

- Ministerul Educatiei Nationale anunta ca au scazut tarifele de verificare a dosarelor pentru validarea si inregistrarea, respectiv inscrierea unui program universitar de studii de licenta, master sau de studii postuniversitare in Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior. Potrivit…

- Proaspetii absolventi ai facultatilor nu vor putea preda elevilor din clasele liceale fara studii de masterat. Prevederea a fost introdusa in Codul Educației si va intra in vigoare din septembrie 2018.

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a invitat-o pe lidera formațiunii PAS, Maia Sandu, sa participe și ea la urmatorea ședința a legislativului in comun cu Guvernul ca sa clarifice subiectul despte textele din manualele de clasa a 2-a, editate de aceasta, care sunt greu de asimilat chiar și pentru…

- Junior Achievement (JA) Romania a deschis sesiunea de preinscrieri la programele internaționale pentru anul școlar 2018-2019. JA ofera gratuit instituțiilor școlare, cadrelor didactice și elevilor programe aprobate de tipul „learning by doing”, adaptate sistemului educațional romanesc, in baza parteneriatului…

- "Incepand cu anul universitar 2018-2019, cursurile de acest tip devin obligatorii in cadrul studiilor universitare de masterat si doctorat, deoarece in aceste cicluri de studiu creatia individuala si cercetarea stiintifica au o pondere majoritara. Pentru studiile universitare de licenta, cursul are…

- Valentin Popa, noul ministru al Educatiei, a aprobat, marti, un ordin care prevede includerea in planurile de invatamant, pentru toate programele de studii universitare organizate in institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, a cursurilor de etica si integritate academica.…

- „Bursele, indiferent de categorie, se acorda pe toata durata anului universitar. Bursele obtinute pe fiecare semestru sunt in plata pe o perioada de cate sase luni. Prima perioada: inceputul anului universitar - 31 martie al fiecarui ciclu de studii universitare; a doua perioada: 1 aprilie - 30 septembrie…

- In cadrul Proiectului Reforma Educatiei Timpurii in Romania (P.R.E.T.), derulat de Ministerul Educatiei Nationale prin Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Retelei Scolare si Universitare (UMPMRSU), a fost finalizata, in anul 2017, constructia a 40 de gradinite. Acestea se adauga…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative cu incidența in domeniile pe care le coordoneaza, potrivit reglementarilor privind organizarea și funcționarea sa. Dintre cele 21 de propuneri de acte…

- Educatorii si invatatorii nu vor mai fi obligati sa absolve studii universitare de licenta in profilul postului. Legea a fost promulgata. Presedintele Klaus Iohannis a semnat joi decretul de promulgare a Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, joi, ca a introdus in Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative, dintre care trei reprezinta prioritati. Acestea vizeaza acordarea unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada…

- Anul 2017 a fost pentru sistemul de invațamant din Romania unul al propunerilor, facute de conducerea Ministerului Educației Naționale (MEN). Cele mai discutate proiecte vizeaza introducerea unui manual unic, corectura tezelor de la examenele naționale, respectiv titularizarea, definitivatul, bacalaureatul…

- Potrivit sursei citate, Guvernul si Ministerul Educatiei Nationale au aprobat, pentru judetul Arad, derularea unui program-pilot intitulat "Masa calda", prin care prescolarilor si elevilor de la Scoala Gimnaziala Ilarion Felea din municipiul Arad li se va acorda un suport alimentar.In perioada…

- Aproximativ 450 de elevi si prescolari care participa la activitatile didactice vor beneficia de o masa calda sau un pachet alimentar în limita a sapte lei pe zi pentru fiecare copil, informeaza un comunicat de presa remis vineri AGERPRES de Inspectoratul Scolar al Judetului (ISJ) Arad. Potrivit…