- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale, potrivit Agerpres.Citeste si Traian Basescu a parasit sediul DNA dupa o audiere…

- Guvernul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste cadrul legal de acordare a salariului minim pe economie diferentiat in functie de studii si vechime, potrivit unor surse guvernamentale, citate de Agerpres. OUG aduce modificări la Codul muncii şi introduce definiţia…

- Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul…

