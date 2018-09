Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, Ordonanta de Urgenta prin care se va modifica legislatia privind insolventa. Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, spune ca statul nu și-a propus sa recupereze vreun leu din cele 63 de miliarde de lei pe care firmele le au datorii.Teodorovici…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat joi, dupa ce Ordonanta de Urgenta ce vizeaza insolventa a fost adoptata in Guvern, ca proiectul indeplineste toate cerintele constitutionale.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri seara, la Antena 3, referindu-se la amnistie si gratiere, ca Guvernul poate sa adopte o ordonanta de urgenta, insa Parlamentul trebuie sa fie in activitate. Prezent miercuri la Antena 3, Tudorel Toader a fost intrebat in ce conditii…

- Legea offshore a fost adoptata de Parlament la inceputul lunii, dar deja urmeaza sa fie modificata. Liviu Dragnea a facut acest anunt duminica seara la RomaniaTv. "OUG pentru Legea offshore . Eu am spus chiar in seara zilei respective, in Comisie s au facut modificari pana in ultimele momente si ceea…

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri un proiect de Ordonanța de Urgența care prevede exceptarea de la aplicarea legislației privind guvernanța corporativa a companiilor la care statul redevine acționar majoritar dupa ce a fost minoritar. Practic, potrivit actului normativ, intr-o astfel de situație,…