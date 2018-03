Guvernul a aprobat organizarea concursului pentru 197 de posturi vacante la Curtea de Conturi şi Autoritatea de Audit Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului, remis AGERPRES. Prin acest memorandum sunt vizate 150 de posturi de la Curtea de Conturi si 47 de la Autoritatea de Audit, respectiv aproximativ 10% din angajatii celor doua structuri, au declarat pentru AGERPRES surse oficiale. Potrivit acestora, sunt foarte multe locuri vacante din cauza faptului ca multi angajati ai celor doua structuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

