Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat, miercuri, o ordonanta de urgenta privind acordarea unui ajutor de stat de 44,27 milioane lei catre Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu. "Este vorba de un ajutor de stat in valoare de 44,27 milioane de lei.…

- Executivul a aprobat, miercuri, OUG privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societatii Publice de Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucuresti pentru realizarea Spitalului Metropolitan din Capitala, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al…

- Vineri, 16 martie 2018, s-a incheiat perioada in care entitațile non-profit - organizații, asociații și fundații neguvernamentale fara scop lucrativ, precum și entitațile publice care implementeaza programe și proiecte din sfera tineretului și activitaților socio-educaționale, a sportului, culturii…

- "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem in primul si in primul rand interesul contribuabilului. (...) Vizavi de acest subiect punctual, trebuie sa discutam la nivelul Guvernului, cu toti colegii, cu ministrul Culturii, la nivelul echipei guvernamentale si vom lua o decizie astfel incat oamenii sa-si…

- Guvernul a aprobat, joi, un memorandum privind angajarea a 100 de judecatori si a 60 de procurori la nivelul judecatoriilor si 60 de procurori la nivelul parchetelor de pe langa judecatorii, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului. Purtatorul de cuvant al Guvernului a explicat joi…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare privind rechemarea consulului general la Toronto (Canada), Mugurel Ioan Stanescu, la solicitarea acestuia. Conform proiectului de HG, publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Mugurel Ioan Stanescu este rechemat din calitatea de consul…

- Intalnire cruciala joi, la sediul Ministerului Justitiei. Oficialii Comisiei Europene se vor intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Turcia in Romania, Osman Koray Ertas, intr-o vizita de curtoazie, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis AGERPRES. Potrivit sursei citate, tema centrala a discutiilor dintre cei…

- Ministerul Culturii si Identitatii Natioanale asteapta ca institutiile sa retrimita, in varianta completa, proiectele pentru manifestarile dedicate Centenarului si vrea sa clarifice mecanismul de bugetare a lor printr-o ordonanta de urgenta care modifica OUG 5/2017, scrie NEWS.RO.Citeste si:…

- Senatorul PNL de Iasi Iulia Scantei membru in Comisia speciala parlamentara pentru celebrarea Marii Uniri, sustine ca luptele interne din PSD, dar si schimbarile repetate la nivel guvernamental, au dus la blocarea finantarilor pentru proiectele dedicate Centenarului.Iulia Scantei a spus vineri,…

- 'Ultimul raport de tara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, insa nimeni de la PSD, nici la Palatul Victoria si cu atat mai putin de la partid, nu a catadicsit sa dea un raspuns la constatarile grave ale oficialilor europeni. Raportul…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca declara: Preocupați de luptele interne pentru putere, liderii PSD și membrii guvernului Dancila sunt total dezinteresați de problemele romanilor și obiectivele strategice ale țarii. Ultimul raport de țara al Comisiei Europene arata cum guvernarea PSD a abandonat…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate…

- George Ivascu a participat, marti, la primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu acest prilej, ministrul Culturii a prezentat o analiza a stadiului actual al proiectelor si o evaluare…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- Ordonanta de urgenta prin care autoritatile locale pot folosi, in acest an, excedentul bugetar pentru finantarea cheltuielilor de personal a fost adoptata joi de Guvern. ”O ordonanta de urgenta privind noi masuri bugetare pentru autoritatile publice locale. Se instituie posibilitatea ca unitatile administrativ-teritoriale…

- "Am vorbit cu asociatiile pentru autism, am vazut problemele pe care le intampina. In urmatoarea perioada voi avea intalniri si cu alte asociatii, ma refer la copiii cu sindrom Down, la bolile rare, la nevazatori, astfel incat dupa ce am ascultat toate problemele referitoare la fiecare aspect sa…

- Primaria Brasov a publicat Ghidul de finantare pe proiectele culturale in 2018, iar vineri a fost lansata si prima sesiune de depunere a proiectelor, care va sta deschisa pana la data de 16 martie. In acest an, pentru proiectele culturale independente care se vor organiza in municipiul Brasov a fost…

- „Deoarece noi consumam mai mult bunuri din import, creșterea economica de 7% s-a dus in buzunarele altora. Guvernul trebuie sa sprijine urgent producatorii de bunuri și servicii autohtoni, pentru ca banii cheltuiți de romani sa ramana in Romania!”, spune deputatul PNL Mara Mareș. Conform datelor INS,…

- "(...) O hotarare de simplificare privind sprijinul acordat pentru sectorul zootehnic. Se aloca o suma pentru plata ajutorului de stat pentru anul in curs de 56 de milioane de lei, din care 27 de milioane de lei pentru taurine, bubaline, porcine si ecvine si 29 de milioane de lei pentru ovine si…

- Guvernul a aprobat, joi, alocarea a 56 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat pe anul in curs in sectorul zootehnic, a anunțat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Purtatorul de cuvant al Executivului a afirmat ca este vorba despre o hotarare de simplificare privind sprijinul…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns luni dimineata la Palatul Victoria pentru o intalnire cu premierul Viorica Dancila. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat duminica, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila si ambasadorul Klemm,…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit biroului de presa al Executivului. „Intalnirea cu ambasadorul SUA este prima dintr-o serie de intrevederi pe care doamna prim-ministru le va avea cu reprezentantii misiunilor diplomatice…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, conform unui anunț al Guvernului. Intrevederea va incepe la ora 10,00. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat pentru Agerpres ca aceasta este prima dintr-o serie de astfel…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului, informeaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat ca intalnirea dintre prim ministrul Dancila…

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Citeste si: Liviu Plesoianu, scrisoare DURA pentru ministrul Justiției: 'Ați pierdut șansa de a fi un erou' Purtatorul…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Este vorba despre 44 de directive, dintre care patru au fost deja transpuse integral. Pentru celelalte 40 trebuie adoptate…

- Statul roman va participa la majorarea capitalului social al Companiei Nationale Posta Romana cu suma de 170 de milioane de lei, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern privind majorarea capitalului la Compania…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive."Este…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive.…

- Romania va primi, in perioada 2018 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr o conferinta de presa la Palatul Victoria citat de Agerpres.ro. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. "Romania va primi in aceasta perioada, 2018 - 2019, 109 refugiati de origine…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa…

- Romania va primi, in perioada 2018 - 2019, un numar de 109 refugiati de origine siriana, aflati provizoriu in Turcia, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria. Potrivit acestuia, in sedinta de Guvern de joi a fost adoptata o hotarare…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca in OUG privind Codul fiscal adoptata joi au fost insusite observatiile Ministerului Justitiei, iar in privinta impactului bugetar al acestuia a spus ca va oferi lamuriri Ministerul Finantelor.”Ordonanta a primit toate avizele, din…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ordonanta de urgenta privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a anuntat Nelu Barbu,…

- Secretarul de stat din cadrul Ministerului Culturii, Paul Cotirlet, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa la Baia Mare, ca administratia judetului Maramures a depus cel mai mare numar de proiecte din tara spre finantare pe programul dedicat Centenarului Marii Uniri, insumand toate aproape…

- Marian Oprișan, președintele PSD & CJ Vrancea a declarat astazi ca ”este nevoie de o restructurare totala, as putea spune, a administratiei centrale si implicit a Guvernului„. Practic, declarația lui Oprișan confirma faptul ca la un an și jumatate de la alegerile locale și la un an de la alegerile parlamentare,…

- Pe 5 ianuarie 1918, acum exact 100 de ani, are loc reuniunea primului și singurului Parlament total democratic al Rusiei. Parlamentul se inturnește in Palatul Taurida. Parlamentul a fost deschis numai in ziua de 5 ianuarie cand tot atunci a fost suprimat cu forța armelor de bolșevici. Practic…