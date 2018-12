Guvernul a aprobat o Ordonanta de Urgenta pentru majorarea bugetului trimestrial acordat medicamentelor

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanța de urgența care prevede o creștere de 80 de milioane de lei a bugetului trimestrial acordat pentru medicamentele suportate din Fondul Național Unic al Asigurarilor de Sanatate și din bugetul Ministerului Sanatații, scrie mediafax.citește și: Kelemen Hunor,…

- Executivul a aprobat, vineri, Ordonanta de Urgenta (OUG) pentru modificarea si completarea OUG nr. 10/2017 pentru stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici si mijlocii, prin programul Start-Up Nation, editia 2018.

- Guvernul amana majorarea punctului de pensie programata pentru 1 ianuarie 2019, urmand ca acesta sa creasca abia de la 1 septembrie 2019, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta care ar putea fi aprobat vineri in sedinta de Guvern. Nici indemnizatia sociala pentru pensionari nu va creste.

- Guvernul a aprobat in ședința de joi, dupa negocieri aprinse intre PSD și ALDE, proiectul de Ordonanța de Urgența privind cadrul general de inființare a fondurilor suverane. Acesta este un prim pas pentru inființarea unui fond suveran de investiții și dezvoltare. Pasul urmator și cel mai dificil este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta care completeaza Legea insolventei, iar ministerul pe care-l conduce a constatat indeplinirea exigentelor constitutionale in cazul aceastei masuri.