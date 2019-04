Guvernul a aprobat numărul biletelor la tratament, pentru pensionari Guvernul a aprobat numarul biletelor de tratament balnear pentru anul in curs prin sistemul organizat de Casa Nationala de Pensii Publice. Astfel, din suma de 335 milioane lei vor fi asigurate peste 60.000 de locuri in unitatile de tratament care apartin Casei Nationale de Pensii. Biletele de tratament valorificate de Casa Nationala de Pensii sunt atat pentru pensionari, cat si pentru salariati. Alocarea lor se face in functie de numarul beneficiarilor, adica numarul de salariati, numarul de pensionari si numarul celor cu handicap din fiecare judet. Persoanele cu dizabilitati intra la regimul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

