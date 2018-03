Guvernul a aprobat introducerea a 16 molecule noi pe lista de medicamente compensate şi gratuite Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o hotarare, introducerea pe lista medicamentelor compensate si gratuite a 16 noi molecule, destinate tratarii mai multor tipuri de afectiuni - oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni care tin de HIV/SIDA, dermatita atopica grava sau tuberculoza.



''Astazi au fost introduse 16 molecule noi in lista de medicamente compensate si gratuite, prin intermediul unei Hotarari de Guvern. Medicamentele sunt destinate pentru tratamentul mai multor afectiuni, cum ar fi afectiuni oncologice, astm bronsic, poliartrita reumatoida, afectiuni…

- Guvernul a aprobat, miercuri, Contractul-cadru de acordare a asistentei medicale. Acesta va intra in vigoare incepand cu 1 aprilie, data la care romanii vor beneficia de servicii in plus, in conditiile in care sunt asigurati ai sistemului de sanatate.

