Petru Ogrinji s-a retras din societatea Suszi SRL

Petru Ogrinji si Suszana Sen Ogrinji, in calitate de asociati si administratori ai firmei Suszi SRL, au aprobat unele modificari in adunarea din data de 25 februarie 2019. Astfel, s a retras din firma asociatul Petru Ogrinji, care a cesionat cele 4.010 de parti sociale, in valoare totala de 40.100 de… [citeste mai departe]