Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat astazi alocarea a 51.200.000 lei pentru dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilitați, in perioada 2018-2020, prin Programul de interes national in domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

- Guvernul va modifica, miercuri, printr-o hotarare, planul de interes national in ceea ce priveste persoanele cu nevoi speciale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Continuam astazi (miercuri - n.r.) si cu aprobarea unor masuri in sprijinul ONG-urilor furnizori de servicii sociale. Aceste masuri au…

- Persoanele angajate in sistemul bugetar si care presteaza aceeasi munca, indiferent de institutia in care o fac, vor fi platite la fel in anul 2022, informeaza, marti, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Principiul egalitatii din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul…

- Ministerul Muncii afirma intr-un comunicat oficial ca principiul egalitații din noua Lege a salarizarii este reprezentat de faptul ca persoanele angajate in sistemul bugetar și care presteaza aceeași munca, indiferent de instituția in care o fac, și ne referim aici la meseriile comune, precum conducatorul…

- Numarul total de persoane cu dizabilitati era, la finele anului trecut, de 797.104, reprezentand 3,59% din populatia Romaniei, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati (ANPD). Din totalul persoanelor cu dizabilitati, 779.066 persoane (97,74%) se aflau in…

- "Printr-o hotarare de guvern au fost acordate ajutoare de urgenta pentru familiile persoanelor decedate in explozia de la uzina chimica din Republica Ceha. Este vorba despre suma totala de 225.000 de lei pentru sprijinirea familiilor cetatenilor romani afectati de aceasta explozie. Acordarea de ajutoare…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului."Noul cadru legal aflat in…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului. "Noul cadru legal aflat in vigoare…

- Guvernul a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018. Cheltuielile totale pentru 2018 constituie 972 449,3 mii de lei, pentru lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor publice naționale. Proiectul vine la scurt timp…

- Guvernul a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018. Cheltuielile totale pentru 2018 constituie 972 449,3 mii de lei, pentru lucrari de intretinere si reparatie a drumurilor publice naționale.

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2018 și Programul de reparație periodica a drumurilor publice locale, comunale și strazi.

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 1.517.900 lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase și alunecari de teren, accidente, probleme grave de sanatate ori alte cauze…

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. “Sunt 493 de familii sau persoane…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'Sunt 493 de familii sau persoane singure…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate…

- Guvernul a aprobat miercuri indicatorii tehnico-economici pentru stadioanele Steaua si Arcul de Triumf, arene care, alaturi de Dinamo si Rapid, vor fi modernizate conform regulamentului UEFA, a afirmat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, conform Agerpres.

- Guvernul a aprobat, miercuri, un memorandum al Ministerului Justitiei pentru contractarea unui imprumut de la BDCE, in valoare de 223 milioane de euro, pentru modernizarea infrastructurii penitenciarelor din Romania, a precizat purtatorul de cuvand al Executivului, Nelu Barbu.

- Guvernul a decis, miercuri, sa acorde ajutoare de urgenta pentru 493 de familii si persoane singure afectate de incendii, inundatii, alunecari de teren, accidente si probleme grave de sanatate, suma totala a ajutoarelor fiind de peste 1,5 milioane de lei. ”A fost aprobata o hotarare privind…

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Guvernul va aproba, in regim de urgenta, o serie de masuri pentru pregatirea si participarea Romaniei ca invitat de onoare la Festivalul international de arta ''Europalia 2019'' si pentru desfasurarea sezonului cultural Romania - Franta 2018 - 2019, a declarat premierul Viorica Dancila,…

- Potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate in ședința de joi a Executivului, Programul de realizare a Sistemului național antigrindina și de creștere a precipitațiilor va beneficia anul acesta de fonduri in valoare de 32,981 milioane de lei, informeaza Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR).…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta…

- Tinerii care se gandesc sa-și cumpere locuințe prin Prima Casa primesc o veste buna. Programul pleaca la drum și in acest an, cu 15 banci și o suma de 2 miliarde de lei. Prima Casa a ajuns la ediția cu numarul 10.

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind…

- Guvernul a aprobat, joi, noua forma a proiectului legii privind autoritatea politistului, rezultata in urma consultarilor din ultimele patru luni. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a tinut sa precizeze ca ”modificarile propuse prin acest proiect de lege nu au incidenta asupra reglementarilor…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, ...

- Prin implementarea masurilor active din Programul de ocupare, in anul 2017, Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca a contribuit la incadrarea in munca a 52.313 tineri sub 25 de ani, din care 26.043 tineri NEETs. Categoria de tineri NEETs include tineri care nu au reusit sa se integreze pe piata…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Prin acesta se finanteaza, practic, mai multe programe.…

- Noua forma a proiectului legii privind autoritatea politistului, rezultata in urma consultarilor din ultimele patru luni, a fost aprobat, joi, de Guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, a tinut sa precizeze ca ”modificarile propuse prin acest proiect de lege nu au incidenta asupra…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind prelungita…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi proiectul de lege privind extinderea termenelor de valabilitate a pasapoartelor la 10 ani in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani si la cinci ani pentru cei cu varste intre 12 si 25 de ani, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, sa aloce 56 de milioane de lei pentru plata ajutorului de stat pe anul in curs in sectorul zootehnic, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, programe pentru inzestrarea Armatei, dar si ajutoare pentru agricultori. Executivul a aprobat, astazi, procedura specifica programului de inzestrare a Armatei Romane cu corvete multifunctionale, a declarat purtatorul de cuvant Nelu Barbu. Astfel, prima corveta…

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care, si in 2018, agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor beneficia,…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive."Este…

- Guvernul a adoptat o hotarare prin care, si in 2018, agricultorii vor beneficia de sprijin financiar pentru reducerea accizei la motorina, a anuntat joi purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta de astazi a fost adoptata o hotarare de Guvern prin care agricultorii vor…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege privind combaterea violentei in familie, prin care se introduce un ordin de protectie provizoriu ce permite politistului sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ordonanta de urgenta privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a anuntat Nelu Barbu, purtator…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi ordonanta de urgenta privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, a anuntat Nelu Barbu,…

- Guvernul ar putea discuta in sedinta de joi un memorandum prin care companiile de stat vor acorda actionarilor dividende in valoare de cel putin 90% din profitul pe anul trecut, potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES. Astfel, pe lista proiectelor de acte normative care ar putea fi…

- Guvernul a anunțat printr-un comunicat ca o anumita categorie de tineri va avea șansa de a se angaja in instituțiile publice locale, scopul fiind integrarea pe piața muncii și sprijinirea acestora pentru a capata experiența, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul…

- Guvernul Romaniei a adoptat un proiect de lege prin care autoritatile publice locale vor aloca un procent de 5% din totalul posturilor tinerilor care se afla in sistemul de protectie, provin din acesta sau au un copil in intretinere. Astfel, tinerii dezavantajati cu varsta intre 16 si 26 de ani se vor…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat, a decis Guvernul miercuri. Conform unui comunicat al Executivului,…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Tinerii dezavantajati se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in institutiile publice locale, pentru a dobandi diverse competente, potrivit unui proiect de lege adoptat, miercuri, in sedinta de Guvern. Potrivit unui comunicat al Guvernului, institutiile publice locale vor fi implicate in…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime…