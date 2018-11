Guvernul a aprobat cadrul legal de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii Executivul a aprobat cadrul legal de infiintare a fondurilor suverane de dezvoltare si investitii, ce vor fi organizate ca societati pe actiuni, in conditii care vor fi stabilite separat prin hotarari de guvern si vor fi administrate in sistem dualist de catre un Consiliu de supraveghere si un directorat, transmite Agerpres.roAstazi am aprobat o ordonanta de urgenta pentru a face primul pas catre un obiectiv fundamental, obiectiv care a fost mentionat in programul nostru de guvernare, ... iar co ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

