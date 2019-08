Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile de noroc, fie ele ca vorbim de pacanele sau pariuri sportive, sunt o mare sursa de "relaxare" pentru constanteni. Vorbim de relaxarea bugetului familiei, care ramane la operatorii inregistrati la Oficiul National pentru Jocuri de Noroc. Dependenta de jocuri de noroc face "victime" an de an,…

- "Pot sa va spun ca suntem in lucru cu cealalta ordonanta, privind capitalul negativ din companiile din Romania. Cred ca in urmatoarele zile o sa-l definitivam si o sa-l prezentam pe site, pentru ca la final de luna august sa poata fi emis. Este o discutie mai veche cu Banca Nationala, cu alti parteneri…

- Ministerele și Secretariatul General al Guvernului vor transmite Guvernului proiectele de acte normative prin care numarul total de posturi de secretar de stat, subsecretar de stat și de funcții asimilate acestora la nivelul tuturor ministerelor si institutiilor din subordinea/coordonarea Guvernului…

- Oficiul National pentru Jocuri de Noroc a trecut le lista neagra șapte site-uri de jocuri de noroc, conform deciziei Comitetului de supraveghere intrunit in ședința din 12 iulie. Furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice autorizati vor restricționa accesul catre site-urile de jocuri…

- Guvernul Dancila va modifica astazi celebra ordonanța de urgența 114, zisa și a lacomiei, pentru a permite lansarea licitației pentru noile frecvențe 5G. ”In cazul neadoptarii de urgenta a prezentului proiect, nu vor fi indeplinite conditiile necesare pentru colectarea pana la sfarsitul anului 2019,…

- Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de astazi, 25 iunie, printr-o Ordonanta de urgenta, Programul multianual de finantare a investitiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea si extinderea sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica ale localitatilor si…

- Vinerea trecuta, consilierii locali baimareni au aprobat, intr-o sedinta de indata, un proiect de hotarare ce vizeaza incheierea contractului de credit de investitii in valoare de 76 milioane lei cu CEC Bank. “Se aproba incheierea Contractului de credit de investitii in valoarea de 76.000.000 lei, a…

- Libertatea dezvaluie cifrele incredibile care guverneaza realitatea zilelor noastre in Romania! Cifrele oferite de Institutul Național de Statistica sau parvenite ziarului din alte surse arata detalii interesante despre țara noastra și despre ceea ce consumam ca popor. Știați ca in acest moment in Romania…