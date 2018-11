Stiri pe aceeasi tema

- Propunand o a doua rectificare bugetara din acest an, Ministerul Finantelor a elaborat deja un proiect in acest sens, “cu incadrarea in tinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB”. Astfel, conform informatiilor facute publice dinspre ministerul condus de catre Eugen Teodorovici, cateva ministere urmeaza…

- "Este vorba și de posturi bugetate și nebugetate. Administrația este supraincarcata și vedem in economie efectul. Sunt foarte multe blocaje și prevederi legale. E un prim pas aceasta taiere. Citeste si Eugen Teodorovici: Guvernul isi mentine acelasi punct de vedere ca va fi o crestere economica…

- A doua rectificare bugetara din acest an va fi facuta in luna noiembrie, a declarat, marti seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a precizat ca tot pana in noiembrie trebuie aprobat si proiectul de buget pentru 2019.

- Guvernul a aprobat ieri prima rectificare bugetara pe anul 2018, fara a avea avizul CSAT. Veniturile bugetului general consolidat s-au majorat cu suma de 8.819,2 milioane lei, iar cheltuielile cu 9.925,9 milioane...

- Guvernul a aprobat miercuri rectificarea bugetara fara sa faca vreo modificare la proiectul de ordonanta de urgenta postat luni pe site-ul Ministerului de Finante, asftel ca fondurile serviciilor secrete au fost diminuate. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a argumentat, la finalul sedintei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, marti seara, ca Guvernul nu va face o noua propunere de rectificare bugetara, intrucat au fost programate plati necesare si urgente, iar avizul CSAT este unul consultativ. Vasilescu a mentionat ca decizia va apartine juristilor, care discuta pentru…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a reacționat dupa ce CSAT nu a dat aviz pentru reactificarea bugetara, acesta anunțând ca daca se mai întârzie rectificarea bugetara pentru septembrie nu sunt bani pentru toate salariile.Teodorovici a mai spus ca si pacientii…

- Eugen Teodorovici, despre plata salariilor și pensiilor. Ministrul Finanțelor Publice a declarat, miercuri, la Antena 3, ca președintele Klaus Iohannis trebuie sa fie responsabil atunci cand face declarații despre faptul ca nu sunt bani pentru plata salariilor și pensiilor și chiar daca acest lucru…