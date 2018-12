Guvernul a amorsat bomba fiscală In ciuda opozitiei argumentate a mediului de afaceri fata de adoptarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului care aduce o ampla modificare a cadrului fiscal in domenii vitale economiei, coalitia PSD-ALDE nu a renu... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat luni Curtea Constitutionala a Romaniei privind modificarea unui articol din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare de neconstitutionalitate…

- Comisia economica, industrii si servicii a Senatului și-a dat, marți, avizul favorabil cu amendamente pentru proiectul de lege prin care este adoptata Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) privind fondurile suverane.Mai exact, aceasta Comisie a avizat proiectul de lege privind aprobarea…

- Astfel, seful statului a promulgat Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul…

- In varianta actuala, OUG prevede ca „permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urmatoarele cazuri: la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare”. In amendamentul adus de ministrul Transporturilor, Lucian Sova, articolului 111 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului…

- Aproximativ 100 de persoane au protestat duminica seara la Cluj impotriva deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie de interzicere a manifestarilor spontane, dar si impotriva Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei, informeaza…

- Comisia de la Venetia se reuneste vineri in sesiune plenara. Pe ordinea de zi, care urmeaza sa fie supusa aprobarii participantilor, se afla și confirmarea avizului preliminar pe tema legilor justitiei din Romania. Pe agenda provizorie a reununii se mentioneaza ca avizul va fi adoptat cu modificari…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, doua proiecte de lege de aprobare a unor ordonanțe de urgența in domeniul restituirii sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme.Unul din cele doua proiecte de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului ...

- Va prezentam integral raspunsul Avocatului poporului: Avocatul Poporului reitereaza faptul ca nu se implica in controlul de constituționalitate al actelor normative emise in materie politica și electorala, iar rezolvarea problemelor sesizate in legatura cu O.U.G. nr. 86/2018 revine Parlamentului,…