Guvernul a amnistiat peste 2.000 de deţinuţi Cei care au beneficiat de amnistie nu au fost condamnati pentru crime, talharii, viol, abuz asupra copiilor, coruptie, furt de combustibil sau trafic de droguri. Guvernul a luat in considerare comportamentul, varsta si posibile boli cronice ale detinutilor, noteaza publicatia citata, informeaza agerpres.ro.



Aceasta amnistiere in masa este cea de-a doua in Cuba din 2015, cand 3.522 de detinuti au fost eliberati inainte ca Papa Francisc sa viziteze insula. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cubanez a amnistiat 2.604 de detinuti care au executat cel putin o treime din sentintele lor, potrivit editiei de vineri a ziarului oficial al Partidului Comunist din Cuba, Granma, relateaza dpa. Cei care au beneficiat de amnistie nu au fost condamnati pentru crime, talharii, viol, abuz asupra…

- Cei care au beneficiat de amnistie nu au fost condamnati pentru crime, talharii, viol, abuz asupra copiilor, coruptie, furt de combustibil sau trafic de droguri. Guvernul a luat in considerare comportamentul, varsta si posibile boli cronice ale detinutilor, noteaza publicatia citata.Aceasta…

- Guvernul a luat act de o nota privind implementarea și programarea fondurilor UE, in document fiind prezentate mai multe probleme și riscuri in absorbția fondurilor europene de catre Romania. Nota spune ca Romania nu are in prezent nicio strategie pentru urmatorul exercițiu financiar 2020-2024. Fost…

- Secretarul general al MAE, Laura Elena Chiorean, a participat miercuri la Audienta Generala a Papei Francisc, alaturi de o delegatie romana, potrivit agerpres.ro.Potrivit unui comunicat al MAE din delegatie au mai facut parte ambasadorul Romaniei pe langa Sfantul Scaun, Liviu-Petru Zapirtan,…

- Guvernul va adopta, în ședința de joi, o ordonanța de urgența care prevede ca SPP va înregistra temporar, cu numar unic, autovehiculele în care se va deplasa Papa Francisc cu ocazia vizitei desfașurate în România

- Guvernul se reuneste joi in sedinta, pe ordinea de zi aflandu-se si autorizarea Serviciului de Protectie si Paza sa inregistreze in evidente proprii autovehiculele in care se deplaseaza Papa Francisc cu ocazia vizitei in Romania. Pe agenda sedintei de Guvern de joi se afla un proiect de ordonanta de…

- Papa Francisc a declarat luni, aflandu-se in vizita in Bulgaria, ca suferinta migrantilor si a refugiatilor este „crucea pe care trebuie sa o poarte umanitatea”, noteaza Reuters potrivit news.roCoalitia de centru dreapta aflata la guvernare in Bulgaria, care include trei partide nationaliste…