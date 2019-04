Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat miercuri suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu 9 milioane de lei, fonduri destinate Secretariatului de Stat pentru Culte, in contextul vizitei in Romania a Papei Francisc, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Este…

- Reprezentantii Bisericii Catolice au tinut luni o conferinta de presa la care au prezentat programul vizitei Papei Francisc in Romania si au vorbit despre provocarile pe care le presupune aceasta.Papa Francisc va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019, la invitatia autoritatilor…

- Vizita va avea în primul rând un caracter pastoral, dar va însuma și importante valențe ecumenice sub motto-ul „Sa mergem împreuna!”. Pe parcursul celor trei zile, Sanctitatea Sa va vizita Bucureștiul, Iașiul si Blajul precum si sanctuarul marian de la Șumuleu-Ciuc.…

- Biserica Catolica a transmis, vineri, detalii despre vizita pe care o va efectua in Romania, in acest an, Papa Francisc.„Papa Francisc va veni in Romania in perioada 31 mai - 2 iunie 2019, raspunzand astfel invitației autoritaților Statului roman și a Bisericii Catolice din Romania, a informat…